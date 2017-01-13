Генштаб Турции сообщил о завершении строительства модульной бетонной стены протяженностью в 330 километров вдоль границы Турции с Сирией и Ираком, передает Anadolu .



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Еще на одном отрезке южной границы на протяжении 191 километра установлены ограждения из колючей проволоки. Ограда сооружена с целью обезопасить приграничные районы.

Отмечается, что благодаря предпринятым мерам, за последний год предотвращено около 57 тысяч попыток незаконного пересечения госграницы, причем большинство нарушений (89,5%) пришлось на границу Турции с Сирией. Задержаны более 424,5 тысяч человек из 74 стран мира, но большинство хадержанных — сирийцы.

При этом число наемников, пытавшихся примкнуть к террористической группировке «Исламское государство», по сравнению с 2015 годом снизилось в семь раз.