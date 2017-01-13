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Фийон стал официальным кандидатом от "Республиканцев" на пост президента Франции

14.01.2017 19:44 — Новости Мира | Tut.by  
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В ходе собрания Национального совета французской партии «Республиканцы» экс-премьер Франсуа Фийон был официально утвержден кандидатом на президентских выборах. Ранее он выиграл праймериз, оттеснив бывшего президента Николя Саркози.


Фото: Reuters

Через два месяца после победы на праймериз экс-премьер Франции Франсуа Фийон стал официальным кандидатом от правых на предстоящих президентских выборах, передает RFI.

Выступая перед делегатами, Фийон пообещал «не двигаться зигзагами», а последовательно отстаивать свою программу.

«Я Франсуа Фийон, а не Франсуа Олланд», — заявил кандидат.

Фийон победил в ходе второго тура праймериз, которые партия республиканцев проводила впервые, в ноябре 2016 года. Ему отдали свои голоса более 68% участников праймериз. Его оппонент — также бывший премьер Ален Жюппе — набрал более 31% голосов. При этом еще летом именно Жюппе рассматривался как основной претендент на победу в праймериз консерваторов, а его соперником называли бывшего президента Николя Саркози. Однако в результате Саркози выбыл из гонки, проиграв в первом туре праймериз.

После первого тура праймериз президент России Владимир Путин заявил, что Фийон является «жестким переговорщиком». По его мнению, Фийон сильно отличается от политиков на мировой арене, поскольку его можно считать закрытым и непубличным человеком. «Но при всех его европейских манерах, в лучшем смысле этого слова, он всегда умеет отстаивать свою точку зрения очень жестко, последовательно, в этом смысле он жесткий переговорщик. Но, безусловно, в высшей степени профессионал и порядочный человек», — сказал тогда Путин и добавил, что в то время, когда он сам был премьер-министром России, у него сложились хорошие и «очень добрые» отношения с Фийоном.

После окончания второго тура пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не высказывает предпочтения Франсуа Фийону, и пояснил, что Москва выдерживает «дистанцию» в отношении выборов в соседних странах.

В своих публичных выступлениях Фийон ратовал за сохранение и обновление Европейского союза и за большую интеграцию Франции в экономику ЕС. Он также заявлял о необходимости отменить санкции против России. «Необходимо отменить санкции против России как можно быстрее. Это был безумный жест. Санкции не оказали никакого влияния на Россию в области международной политики, они только лишь осложнили отношения с ней. В то же время санкции разорили французских и европейских фермеров», — заявлял кандидат. 

 
 
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В ходе собрания Национального совета французской партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон был официально утвержден кандидатом на президентских выборах....

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