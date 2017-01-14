Вооруженные силы Венесуэлы проводят масштабные «антиимпериалистические учения» «Самора-200», сообщает Noticias24 .

Представитель вооруженных сил Венесуэлы Джексон Санчес сообщил, что в учениях принимают участие более 115 тысяч человек, однако их число может быть увеличено.

«Остальные подразделения находятся в полной операционной готовности, чтобы принять участие по приказу нашего главнокомандующего, президента республики Николаса Мадуро», — сказал Санчес.

Целью учений является усиление возможностей развертывания в рамках гражданско-военного союза для полной защиты национальной территории. Помимо военных к учениям привлечены также работники созданных венесуэльскими властями организаций, отвечающих за снабжение населения продуктами питания и хозтоварами.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании бригады по борьбе с госпереворотами, в состав которой будут входить высокопоставленные сотрудники спецслужб.