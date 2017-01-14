|
В Венесуэле проводятся крупные "антиимпериалистические учения"
14.01.2017 21:45 — Новости Мира | Tut.by
Вооруженные силы Венесуэлы проводят масштабные «антиимпериалистические учения» «Самора-200», сообщает
Представитель вооруженных сил Венесуэлы Джексон Санчес сообщил, что в учениях принимают участие более 115 тысяч человек, однако их число может быть увеличено.
«Остальные подразделения находятся в полной операционной готовности, чтобы принять участие по приказу нашего главнокомандующего, президента республики Николаса Мадуро», — сказал Санчес.
Целью учений является усиление возможностей развертывания в рамках гражданско-военного союза для полной защиты национальной территории. Помимо военных к учениям привлечены также работники созданных венесуэльскими властями организаций, отвечающих за снабжение населения продуктами питания и хозтоварами.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о создании бригады по борьбе с госпереворотами, в состав которой будут входить высокопоставленные сотрудники спецслужб.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель вооруженных сил Венесуэлы Джексон Санчес сообщил, что в учениях принимают участие более 115 тысяч человек, однако их число может быть увеличено.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии