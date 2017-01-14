﻿ У берегов Ливии затонуло судно со 107 мигрантами на борту. 21.by
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У берегов Ливии затонуло судно со 107 мигрантами на борту

15.01.2017 07:23 — Новости Мира | Tut.by  
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Судно, на борту которого находились 107 мигрантов, затонуло примерно в 48 км от побережья Ливии, сообщает издание Ansa.

По его информации, спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми.

Эту информацию агентству Associated Press подтвердил представитель Международной организации по миграции Флавио ди Джакомо.

Спасательная операция, как отмечает Ansa, координируется оперативным центром береговой охраны в Риме. Кроме того, в ней принимают участие корабли европейского агентства Frontex, несколько единиц флота, а также самолет и вертолет. Работу спасателей в зоне бедствия, как уточняет издание, на данный момент затрудняют «очень плохие» погодные условия.

Как пишет Associated Press со ссылкой на данные Frontex, в прошлом году в Италию из западной Африки по морю переправилось рекордное количество мигрантов — 181 тыс. человек, большинство из них были из Нигерии.

 
 
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Спасатели уже извлекли из воды восемь тел погибших, еще четыре человека были найдены живыми.

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