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Скандальный сербский поезд не доехал до Косово
15.01.2017 09:31 — Новости Мира | Tut.by
Направлявшийся в Косово поезд «Железных дорог Сербии"(«Железнице Србије») с надписью «Косово — это Сербия» остановили на границе по указанию сербских властей.
Распоряжение остановить поезд в сербском поселке Рашка отдал премьер-министр Сербии Александр Вучич. Он сказал, что пошел на такой шаг, чтобы «сохранить жизнь и свободу людей и предотвратить еще больший конфликт и показать, что мы хотим мира».
Вучич обвинил косовских силовиков в попытке заминировать железнодорожное полотно на пути состава. Также премьер Сербии заявил, что власти Косово намеревались арестовать машиниста состава и его пассажиров, хотя, как он сказал, речь идет «о поезде, а не о танке».
«Целью [властей Косово] было спровоцировать конфликт… на территории, которую мы считаем своей», — заявил Вучич на специально созванной пресс-конференции.
Полиция Косово отвергла эти обвинения, подчеркнув, что проверила пути и не нашла там взрывчатки.
Премьер-министр Косово Иса Мустафа, в свою очередь заявил: «Я уверен, что остановка поезда была правильным решением, ему бы не позволили въехать на территорию суверенной республики Косово».
Мустафа добавил, что связался с США и ЕС, чтобы выразить обеспокоенность происходящими событиями.
Не пускать поезд на территорию Косово ранее в субботу призвал президент республики Хашим Тачи. «Этот поезд — очередная провокация, и власти Косово должны использовать все законные средства, чтобы немедленно его остановить», — написал он на своей странице в Facebook.
Поводом для протестов руководства Косово стало, в частности, оформление поезда, на вагонах которого снаружи написано «Косово — это Сербия», а внутри содержатся изображения сербских святынь и культурных объектов.
Дизельный локомотив, сделанный в России, отправился из Белграда днем в субботу и должен был прибыть в столицу сербского анклава в Косово — Косовску-Митровицу.
Поезд внутри украшают панно и фотообои с изображением сербских православных святынь и культурных объектов, снаружи на составе на 21 языке, включая албанский, написано: «Косово — это Сербия».
Железнодорожное сообщение между сербской столицей и отколовшейся автономией было прервано во время косовского конфликта 1998−1999 года.
С момента окончания бомбардировок НАТО в 1999 году до одностороннего провозглашения независимости Косово в 2008 году территория бывшей югославской автономии находилась под управлением ООН.
К началу 2017 года 110 стран-членов ООН, в том числе Великобритания, США и Германия, признали независимость Косово. Сербия и Россия не входят в их число. Также среди стран, не признавших независимость республики, оказались Испания, Греция, Израиль и Китай.
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Направлявшийся в Косово поезд "Железных дорог Сербии"("Железнице Србије") с надписью "Косово - это Сербия" остановили на границе по указанию сербских властей.
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