В США объявлено о первой смерти от супербактерии, которая оказалась устойчива ко всем 26 разрешенным в стране антибиотикам, передает Yahoo News . Жертвой стала заразившаяся в Индии женщина в возрасте за 70 лет. Ученые предупреждали, что наиболее велика опасность появления сопротивляющихся антибиотикам бактерий в Индии и Китае, где подобные медикаменты дешевы и используются очень широко.

По сообщению американского Центра по профилактике заболеваний , женщина во время поездки в Индию поранила ногу. Произошло это в столице страны Нью-Дели. Местные врачи констатировали заражение редкой бактерией Klebsiella pneumoniae. В августе она вернулась в США, из ее организма выделили бактерию, и начались исследования.

Бактерия оказалась устойчива ко всем 26 антибиотикам, лицензированным к использованию в США и использовавшимся врачами. В сентябре изолированная от других людей пациентка умерла в одной из больниц Невады от сепсиса.

При этом, как отмечается, в бактерии не был найден ген mcr-1 — до этого считавшийся одной из основных черт супербактерий. Он делает их устойчивыми к колистину — антибиотику «последней надежды».

После смерти женщины и вскрытия тела ученые выяснили, что штамм бактерии не обладал устойчивостью к антибиотику фосфомицину — этот антибиотик не одобрен для использования в США, но разрешен в некоторых странах Европы.

Ученый из Шотландии Пол Хоскисон из Университета Стратклайда, который участвовал в исследованиях, призвал в этой связи дать врачам большую свободу действий в применении подобных препаратов. Он отметил, что врачи в Европе, например в Великобритании, имеют право вводить пациентам фосфомицин внутривенно в подобных тяжелых случаях. «Это очень важно, потому что мы наблюдаем увеличение количества инфекций, сопротивляющихся лекарствам, а это был один из первых случаев (заражения бактерией) Klebsiella, когда у медиков не осталось больше медикаментозных вариантов лечения», — указал он.

Английский микробиолог Nick Thomson прогнозирует, что бактерия со временем будет становиться все более и более резистивной. В условиях нынешнего регулирования, указывает он, единственным выходом для заразившихся в США пациентов может стать лечение за рубежом.

Всемирная организация здравоохранения объявила бактерию Klebsiella, способную сопротивляться антибиотикам, «срочной угрозой здоровью человечества».

Инфляция антибиотиков

В качестве возможных причин появления сопротивляющихся антибиотикам бактерий ранее называлось широкое применение колистина в сельском хозяйстве Китая, что идет вразрез с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, которая стремится ограничить использование средства лишь для крайних случаев.

Reuters, впрочем, указывает, что антибиотики избыточно применяют по всему миру, включая США. По данным исследований, в Штатах половина госпитализированных пациентов получают антибиотики на разных стадиях лечения, при этом от 30 до 50% назначений не являются необходимыми или корректными.