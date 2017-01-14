Следователи предполагают, что находившиеся в кабине пилота электронные устройства могли стать причиной крушения самолета A320 авиакомпании EgyptAir, который в 2016 году упал над Средиземным морем. Об этом сообщает Le Parisien.

Видео, заснятое камерами наблюдения в аэропорту перед вылетом самолета, указывает, что второй пилот оставил свои iPhone 6S и iPad mini 4 в правом углу панели приборов в кабине пилота. Следователи не исключают, что устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, могли перегреться.

Из этого места Адресно-отчетная система авиационной связи (Aircraft Communications Addressing and Reporting System — Acars) передала первые сигналы о неполадках. В связи с этим следователи предположили существование «непрямой связи» между нахождением гаджетов на приборной панели и повреждениями в кабине пилота.

Так, первый сигнал системы Acars сообщил о нарушениях в работе нагревательного элемента правого окна кабины пилота. Следующий сигнал сообщил о неисправности сенсора, определяющего закрыто ли правое окно кабины пилоты. Последующие сигналы сообщили о дыме в туалете и в багажном отделении.

Самолет Airbus A320 авиакомпании EgyptAir, летевший рейсом Париж — Каир, потерпел крушение над Средиземным морем 19 мая. Погибли 66 человек. Причина крушения лайнера до сих пор официально не названа.

При этом в начале сентября французские эксперты обнаружили на обломках А320 следы тротила. В декабре Министерство гражданской авиации Египта в своем отчете заявило , что на телах пассажиров A320 EgyptAir обнаружены следы взрывчатых веществ.