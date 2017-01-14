Протестуя против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, сотни петербуржцев пришли на площадь перед храмом пятничным вечером. По словам организаторов акции, эта встреча показала: силы для массового протеста есть, а значит, он будет продолжаться. Несмотря на то, что в РПЦ уже констатируют наступление новой эпохи.



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Новость о передаче одной из главных достопримечательностей Петербурга в пользование РПЦ мобилизовала противников этого действия всего за несколько дней, став центральной во всех городских СМИ.

Решение провести мероприятие в форме встречи нескольких оппозиционных депутатов Законодательного собрания с избирателями принималось всего за два дня. И все же на площадь пришло по разным оценкам от 500 до 1000 человек. К ним обращались депутаты Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Максим Резник и сопредседатель петербургского отделения ПАРНАСа Андрей Пивоваров.

Казаки против музейщиков

Из опасения серьезных столкновений директор музея Николай Буров на два часа раньше закрыл музей, также по согласованию с митрополитом Петербургским и Ладожским была отменена вечерняя служба. Повод беспокоиться у директора был: еще в середине дня в храм пришли несколько казаков — по их словам, чтобы предотвратить беспорядки на протестной акции. На их плечах мелькали нашивки, в том числе с флагом Новороссии, на груди звенели ордена.

Однако, несмотря на то, что на акцию пожаловали не только казаки, но и несколько сторонников прокремлевского «Национально-освободительного движения», бойцам Росгвардии, прибывшим на место потенциального столкновения, даже не пришлось покидать свои грузовики. Полиция развела протестующих и провокаторов, стоявших возле храма.

Чтобы люди не мешали проезду транспорта, их попросили перенести собрание в сад напротив, уже опробованный оппозицией в качестве места сбора в период многодневной акции «Оккупай Исаакиевская» летом 2012 года. О тех временах, а также о более давних протестах — против сноса здания «Англетера» и о днях августовского путча, — вспоминали участники нынешней акции.

Сравнение, конечно, слишком смелое: в 1987-м, когда ленинградцы боролись за «Англетер», на площадь выходили тысячи, и город в своем мнении был един, в то время как у идеи передачи Исаакиевского собора церкви есть и сторонники — те, кто считает, что, как и всякий храм, Исаакий должен принадлежать церкви. Но общий смысл действительно есть: борьба за культурное наследие и право выражать свое мнение.

Необходимость отстаивать его в данном случае объясняется несколькими причинами. Во-первых, финансовым вопросом. Ежедневно слыша из уст чиновников о том, что «денег нет», и спустя всего две недели после повышения платы за проезд в городском общественном транспорте, люди не могут понять, почему город добровольно отказывается от такого крупного источника дохода, как музей в Исаакиевском соборе, который ежегодно посещают миллионы туристов (по сведениям Союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области, в 2016 году Исаакиевский собор посетило 2 382 000 человек).

Речь идет именно о передаче храма в безвозмездное пользование сроком на 49 лет. При этом собственником здания остается город, а значит, именно на городской бюджет лягут основные траты на дорогостоящий ремонт и реставрацию, в то время как сейчас музей зарабатывает на эти цели сам. При этом в соборе ежедневно проводятся службы, которые верующие посещают бесплатно.

Во-вторых, горожане обеспокоены тем, сможет ли РПЦ адекватно с музейной и научной точки зрения следить за состоянием мозаик в соборе и других деталей его убранства. Перед глазами петербуржцев — яркий пример: находящийся в пользовании РПЦ Казанский собор, фасады которого поменяли цвет — как считают некоторые эксперты, вследствие нарушения технологии ведения реставрационных работ (впрочем, в профильном комитете это отрицают).

В-третьих, по данным Союза музейных работников, на богослужения в храме (которых в 2016 году было проведено 640) приходит всего по три десятка человек, то есть менее одного процента посетителей собора. А основную массу посетителей составляют туристы, которым необходимость соблюдать традиции посещения православных храмов доставит неудобства.

Есть и другие причины. По признаниям ряда участников протеста, их возмущение вызвало не только само решение губернатора, но и форма, в которой оно было им оглашено: «Вопрос решен». В условиях, когда до этого в обществе обсуждалось проведение общегородского референдума о судьбе достопримечательности, такая демонстративность многим показалась хамской.

«Христианизация социокультурного ландшафта»

Но, наверное, самое принципиальное разногласие кроется в разнице взглядов основной массы петербуржцев и нынешней городской администрации во главе с Георгием Полтавченко, с первых дней во власти окружившим себя партнерами по «Русскому афонскому обществу» (что стало объектом насмешек и даже пристального внимания со стороны журналистов, включаяпроанализировавшего ситуацию Льва Лурье).

Первый заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков в своей колонке для МИА «Россия сегодня» написал, что «твердыня православия снимает с себя иссохшую секулярно-музейную шелуху».

По его мнению, грядущая передача Исаакиевского собора, расположенного рядом с историческим зданием Сената и Синода, — символ окончания эпохи, при которой религия находилась в подчинении у культуры. И эта передача положит начало «христианизации всего социокультурного ландшафта России».

Таким образом, в центре Петербурга разворачивается битва, ни больше ни меньше, за будущий миропорядок. Но об этом в городе пока не говорят. Петербуржцы в массе своей консервативны, и сохранение за Исаакиевским музейной функции означает для них сохранение Петербурга таким, каким они его помнят с детства: собор, построенный в свое время на государственные деньги, не принадлежал церкви даже в царские времена.

Храм духовника Путина?

Уже не остается сомнений, что вслед за Исаакиевским собором церковь будет добиваться передачи ей Спаса-на-Крови.

В РПЦ заявили, что вход в Исаакиевский собор станет бесплатным, плата, скорее всего, сохранится за подъем на колоннаду, где расположена смотровая площадка. Будут в храме проводиться и экскурсии — правда, как уточнил руководитель комиссии по взаимодействию РПЦ с музеями епископ Тихон (Шевкунов), будут они не «атеистическими», а «культурологического характера».

Именно епископ Тихон, которого называют духовником Владимира Путина, представлял РПЦ на пресс-конференции в Петербурге. И именно ему эксперты прочат пост настоятеля в Исаакиевском — поскольку храм, с большой вероятностью, будет подчинен не Петербургской епархии, а напрямую патриарху. Так или иначе — передача собора займет не один месяц и завершится, согласно распоряжению городского правительства, до 1 января 2019 года.

Гораздо более туманным выглядит будущее музея «Исаакиевский собор». Ранее, когда РПЦ забирала два других памятника, входившие в состав комплекса, музею взамен были выданы обширные, но еще не отремонтированные площади в зданиях на Думской и Большой Морской улицах. Планировалось, что до переезда там пройдет ремонт, а потом на Думской улице появится новое концертное пространство, которое станет домом для Концертного хора Санкт-Петербурга (в прошлом — Камерного хора Смольного собора).

А на Большой Морской Николай Буров мечтал открыть музей Петровского времени. Причем отремонтировать эти помещения планировалось за счет собственных средств музея, заработанных в первую очередь Исаакиевским собором. Как и поддерживать функционирование музея в будущем. Теперь и на эти цели деньги придется просить из бюджета.

Впрочем, в отличие от губернатора Петербурга Георгия Полтавченко, далеко не все считают вопрос передачи храма решенным. Депутат Борис Вишневский пообещал оспорить передачу храма в суде. А многочисленность состоявшейся уличной акции, по его словам, подарила ему ощущение поддержки и силу бороться дальше. Его коллеги по протесту анонсировали новые уличные акции протеста, самой громкой из которых обещает стать митинг на Марсовом поле 28 января, заявка на который будет подана в понедельник.