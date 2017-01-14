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Секретарь Совбеза РФ Патрушев: Россия знает о сотрудничестве ряда стран с террористами

15.01.2017 15:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Россия располагает данными о сотрудничестве ряда стран с террористами, в том числе при закупках нефти. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в интервью «Российской газете», которое будет опубликовано в понедельник.

«Сегодня в наше распоряжение попадают все новые и новые подтверждения сотрудничества с террористами как отдельных государств, так и влиятельных зарубежных и в некоторых случаях даже транснациональных компаний», — сказал он.

Секретарь Совбеза уточнил, что речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений на производство и транспортировку товаров на контролируемых ими территориях.

«Пресекать такую практику — задача всех без исключения стран, которые заявляют, что они противодействуют терроризму», — убежден Патрушев.

 
 
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Секретарь Совбеза уточнил, что речь идет о закупках нефти и другого вида сырья у террористов, а также о выплате им денежных вознаграждений за получение разрешений...

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