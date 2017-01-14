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Британские СМИ сообщили о жестком сценарии Brexit
15.01.2017 16:46 — Новости Мира | Tut.by
По данным СМИ, план Мэй предусматривает отказ от доступа к единому рынку ЕС, выход из Таможенного союза с Брюсселем и из-под юрисдикции Европейского суда.
Британский премьер Тереза Мэй уже во вторник, 17 января, обнародует детали выхода Великобритании из Евросоюза. Ее выступление пройдет в правительственном особняке для особых приемов — Ланкастер Хаус — в центре Лондона, сообщил в воскресенье, 15 января, на своем сайте
По информации телеканала, глава кабинета министров, как ожидается, объявит о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Подобная стратегия будет, в частности, предусматривать уход Великобритании с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза (ТС) с ЕС и из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге, отмечает телеканал. Прекращение действия договора о ТС позволит британскому правительству приступить к переговорам о возможном заключении двусторонних соглашений о свободной торговле с такими странами, как США и Австралия.
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В августе 2016 года Тереза Мэй пообещала, что превратит выход страны из состава ЕС в успех, подчеркнув при этом: «Великобритания не вернется в ЕС через черный ход».
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По данным СМИ, план Мэй предусматривает отказ от доступа к единому рынку ЕС, выход из Таможенного союза с Брюсселем и из-под юрисдикции Европейского суда.
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