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Британские СМИ сообщили о жестком сценарии Brexit

15.01.2017 16:46 — Новости Мира | Tut.by  
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По данным СМИ, план Мэй предусматривает отказ от доступа к единому рынку ЕС, выход из Таможенного союза с Брюсселем и из-под юрисдикции Европейского суда.


Тереза Мэй. Фото: Reuters

Британский премьер Тереза Мэй уже во вторник, 17 января, обнародует детали выхода Великобритании из Евросоюза. Ее выступление пройдет в правительственном особняке для особых приемов — Ланкастер Хаус — в центре Лондона, сообщил в воскресенье, 15 января, на своем сайте телеканал Sky News.

По информации телеканала, глава кабинета министров, как ожидается, объявит о жестком сценарии вывода страны из ЕС. Подобная стратегия будет, в частности, предусматривать уход Великобритании с единого европейского рынка, позволяющий ввести ограничения на свободу трудоустройства для граждан стран Евросоюза на территории королевства, исключение из Таможенного союза (ТС) с ЕС и из-под юрисдикции Европейского суда в Люксембурге, отмечает телеканал. Прекращение действия договора о ТС позволит британскому правительству приступить к переговорам о возможном заключении двусторонних соглашений о свободной торговле с такими странами, как США и Австралия.

По данным издания The Sun, Тереза Мэй продемонстрирует приверженность заявленной ранее формуле «Brexit means Brexit» («Brexit означает Brexit»), свидетельствующей о категоричности разрыва с Лондона с Брюсселем. Первые практические шаги для реализации преобразований на трех указанных направлениях могут быть сделаны уже в течение 75 дней с момента объявления о них, уточняет The Sun.

В августе 2016 года Тереза Мэй пообещала, что превратит выход страны из состава ЕС в успех, подчеркнув при этом: «Великобритания не вернется в ЕС через черный ход».

 
 
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По данным СМИ, план Мэй предусматривает отказ от доступа к единому рынку ЕС, выход из Таможенного союза с Брюсселем и из-под юрисдикции Европейского суда.

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