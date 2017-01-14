﻿ Президент Сербии подверг критике администрацию США за инцидент с белградским поездом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Президент Сербии подверг критике администрацию США за инцидент с белградским поездом

15.01.2017 16:58 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Президент Сербии Томислав Николич заявил после заседания Совета безопасности, что инцидент с белградским поездом, который пришлось вернуть от границы с Косово из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев, является судорогами уходящей американской администрации.


Президент Сербии Томислав Николич. Фото: Reuters

«Хотя мы старались не показать этого, вчера мы были на грани столкновения», — заявил президент. Николич пригрозил, что в ответ Сербия не пропустит через свою территорию ни одного албанца, которые тысячами пересекают страну на автобусах по пути в страны ЕС.

По словам президента, ни ЕС, ни НАТО не были в состоянии что-либо ответить на обращения Белграда в связи с инцидентом. «Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?» — задался вопросом лидер Сербии.

Также Николич призвал Европейский союз прокомментировать заявления премьера Косово Исы Мустафы, что вчерашние действия албанцев были согласованы с ЕС.

Президент предупредил, что следующая албанская провокация закончится плохо. «Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны», — сказал он.

Как уверяют власти Сербии, в субботу, 14 января, косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград — Косовска — Митровица, готовили на него нападение, стремясь спровоцировать широкомасштабные столкновения. Поезд, который в торжественной обстановке отправился из Белграда в субботу утром, пришлось вернуть, чтобы не подвергать опасности пассажиров.

Глава кабмина Сербии пообещал оповестить о провокации албанцев Москву, Пекин и Вашингтон, отметив, что разочарован реакцией из Брюсселя.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Томислав Николич заявил, что инцидент с белградским поездом, который пришлось вернуть от границы с Косово из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Британские СМИ сообщили о жестком сценарии Brexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика