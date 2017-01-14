Президент Сербии Томислав Николич заявил после заседания Совета безопасности, что инцидент с белградским поездом, который пришлось вернуть от границы с Косово из-за угрозы нападения со стороны косовских албанцев, является судорогами уходящей американской администрации.



Президент Сербии Томислав Николич. Фото: Reuters

«Хотя мы старались не показать этого, вчера мы были на грани столкновения», — заявил президент. Николич пригрозил, что в ответ Сербия не пропустит через свою территорию ни одного албанца, которые тысячами пересекают страну на автобусах по пути в страны ЕС.

По словам президента, ни ЕС, ни НАТО не были в состоянии что-либо ответить на обращения Белграда в связи с инцидентом. «Если нет свободы передвижения, о какой европейской цивилизации мы можем говорить, о чем вообще говорить с Приштиной и ЕС?» — задался вопросом лидер Сербии.

Также Николич призвал Европейский союз прокомментировать заявления премьера Косово Исы Мустафы, что вчерашние действия албанцев были согласованы с ЕС.

Президент предупредил, что следующая албанская провокация закончится плохо. «Мы не хотим столкновения, но вынуждены будем поступать не так, как хочется, а так, как должны», — сказал он.

Как уверяют власти Сербии, в субботу, 14 января, косовские албанцы пытались устроить провокации на пути следования поезда Белград — Косовска — Митровица, готовили на него нападение, стремясь спровоцировать широкомасштабные столкновения. Поезд, который в торжественной обстановке отправился из Белграда в субботу утром, пришлось вернуть , чтобы не подвергать опасности пассажиров.

Глава кабмина Сербии пообещал оповестить о провокации албанцев Москву, Пекин и Вашингтон, отметив, что разочарован реакцией из Брюсселя.