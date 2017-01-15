США могут отменить некоторые санкции против России, если Вашингтону удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений, заявил избранный президент США Дональд Трамп.



Дональд Трамп. Фото: Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что согласится на отмену некоторых санкций, введенных США против России, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.



Об этом он сказал в интервью британской газете The Times .



«Они [страны Запада] наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», — приводит агентство слова Трампа.



Он также подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт. По словам избранного президента США, оно привело к «ужасной гуманитарной ситуации» в Сирии.



Трамп также назвал политику «открытых дверей» канцлера Германии Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой» и призвал Великобританию голосовать против антиизраильских резолюций в Совете Безопасности ООН.



В декабре 2016 года Трамп заявил, что «США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал». По его мнению, это нужно делать «до того времени, когда мир пересмотрит свое отношение к этому оружию». Вопрос об отношении Трампа к ядерному оружию неоднократно поднимался во время предвыборной кампании в США. В одном из интервью эксперт телеканала MSNBC Джо Скарборо заявил, что беседовал с советником Трампа по внешней политике. Тот признался, что миллиардера постоянно интересовал вопрос, почему США не используют ядерное оружие, если оно у страны есть.



Во время одного из своих выступлений на MSNBC Трамп не исключил использования ядерного оружия против «Исламского государства». На замечание о том, что избиратели не хотели бы услышать нечто подобное из уст президента США, Трамп ответил, что в этом случае не понимает, зачем Америка в принципе производит ядерное оружие.