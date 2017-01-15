США могут отменить некоторые санкции против России, если Вашингтону удастся заключить с президентом Владимиром Путиным соглашение о значительном сокращении ядерных вооружений, заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Избранный президент США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, заявил, что согласится на отмену некоторых санкций, введенных США против России, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.
Об этом он сказал в интервью британской газете The Times.
«Они [страны Запада] наложили санкции на Россию. Давайте посмотрим, сможем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», — приводит агентство слова Трампа.
Он также подверг критике российское вмешательство в сирийский конфликт. По словам избранного президента США, оно привело к «ужасной гуманитарной ситуации» в Сирии.
Трамп также назвал политику «открытых дверей» канцлера Германии Ангелы Меркель «катастрофической ошибкой» и призвал Великобританию голосовать против антиизраильских резолюций в Совете Безопасности ООН.
В декабре 2016 года Трамп заявил, что «США должны значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал». По его мнению, это нужно делать «до того времени, когда мир пересмотрит свое отношение к этому оружию». Вопрос об отношении Трампа к ядерному оружию неоднократно поднимался во время предвыборной кампании в США. В одном из интервью эксперт телеканала MSNBC Джо Скарборо заявил, что беседовал с советником Трампа по внешней политике. Тот признался, что миллиардера постоянно интересовал вопрос, почему США не используют ядерное оружие, если оно у страны есть.
Во время одного из своих выступлений на MSNBC Трамп не исключил использования ядерного оружия против «Исламского государства». На замечание о том, что избиратели не хотели бы услышать нечто подобное из уст президента США, Трамп ответил, что в этом случае не понимает, зачем Америка в принципе производит ядерное оружие.
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