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Власти Сербии подверглись критике за условия содержания беженцев

16.01.2017 08:30 — Новости Мира | Tut.by  
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В центре Белграда без канализации, отопления и почти без еды живут полторы тысячи беженцев, пытающихся попасть в ЕС. Пресса призывает сербские власти обеспечить мигрантам достойные условия.


Мигранты, укутанные в одеяла, стоят в очереди за едой на территории заброшенного таможенного склада в Белграде. Фото: Марко Дюрица / Reuters

Правительство Сербии и городские власти Белграда попали под волну критики в связи с нечеловеческими условиями в белградском лагере для беженцев. Недалеко от автобусного вокзала сербской столицы живут около 1500 человек, преимущественно из Афганистана и Пакистана, оказавшихся в Сербии на пути в Евросоюз, пишет в воскресенье, 15 января, местное издание Vreme.

Среди них около 200 детей, в том числе и путешествующих в одиночку. Они не имеют шансов продолжить движение, потому что их страны считаются в ЕС «безопасными». Кроме того, Венгрия отказывается пропускать на свою территорию более 10 беженцев в день, в выходные же проход через границу и вовсе закрыт.

Сон на ледяном бетоне

«Там нет ни электричества, ни отопления, ни туалетов, медицинская помощь не предоставляется. Люди спят, завернутые в одеяла, на ледяном бетоне. Чудо — то, что при температуре в минус десять еще никто не умер», — пишет Vreme. По мнению издания, сербские власти предоставили беженцев самим себе.

Между тем правительство опровергает обвинения. «В центрах приема беженцев достаточно места», — заявил в воскресенье министр труда Александар Вулин в эфире национального телевидения, подчеркнув, что сами мигранты не желают туда заселяться. По данным правозащитников, впрочем, эти центры заполнены до отказа.

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В центре Белграда без канализации, отопления и почти без еды живут полторы тысячи беженцев, пытающихся попасть в ЕС. Пресса призывает сербские власти обеспечить...

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