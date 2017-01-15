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В Южной Корее выдали ордер на арест "наследника" Samsung

16.01.2017 10:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест одного из богатейших бизнесменов страны, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Джэёна.


Фото: Reuters / Ahn Young-joon / Pool

Бизнесмен оказался замешан в крупнейшем в истории страны коррупционном скандале вокруг Чхве Сун Силь, подруги президента страны Пак Кын Хе, в результате которого Чхве Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях, а Пак Кын Хе объявлен импичмент.

Решение парламента в течение 180 дней должен утвердить Конституционный суд, а пока страну возглавил премьер-министр.

Следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда.

Крупнейшим из этих «доноров» был концерн Samsung, который, по даным следствия, также передал напрямую Чхве Сун Силь несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии.

В минувший четверг Ли Джэён был вызван в прокуратуру на допрос, который в итоге продолжался 22 часа. Следствие считает, что именно Ли Джэён, хотя и не является номинальным главой всей корпорации Samsung, распорядился переводить Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства страны.

Сам Ли Джэён ранее в ходе парламентских слушаний полностью отверг обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна и заявил, что пожертвования в неправительственные фонды делались бескорыстно.

В южнокорейской прессе Ли Джэёна называют «наследником» Samsung, так как официальным председателем корпорации является его отец Ли Гонхи, который из-за серьезных проблем со здоровьем фактически уже отошел от дел и не показывается на публике.

В октябре прошлого года Ли Джэён вошел в совет директоров концерна, и ожидалось, что уже в ближайшем будущем он должен полностью взять бразды правления Samsung в свои руки.

 
 
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