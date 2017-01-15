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В Москве началась церемония прощания с Доктором Лизой
16.01.2017 10:40 — Новости Мира | Tut.by
В Москве начала проходить церемония прощания с руководителем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой), которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море близ Сочи.
Церемония проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Позже 16 января на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.
Похороны и прощание пройдут по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография Доктора Лизы с траурной лентой.
Рядом лежат траурные венки от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков — от министра обороны Сергея Шойгу.
Напомним, самолет Минобороны России
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В храме стоит закрытый гроб, перед ним - фотография Доктора Лизы с траурной лентой. Рядом лежат траурные венки от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков - от...
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