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В Москве началась церемония прощания с Доктором Лизой

16.01.2017 10:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В Москве начала проходить церемония прощания с руководителем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой), которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море близ Сочи.


Фото: Артем Сизов / Газета.Ру

Церемония проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Позже 16 января на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.

Похороны и прощание пройдут по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография Доктора Лизы с траурной лентой.

Рядом лежат траурные венки от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков — от министра обороны Сергея Шойгу.



























 

Напомним, самолет Минобороны России упал в Черное море 25 декабря. На борту лайнера, который направлялся из Адлера в сирийский город Латакия, находились 92 человека. В их числе были военнослужащие, музыканты ансамбля им. Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Доктор Лиза сопровождала груз гуманитарной помощи.

 
 
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В храме стоит закрытый гроб, перед ним - фотография Доктора Лизы с траурной лентой. Рядом лежат траурные венки от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков - от...

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