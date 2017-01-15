В Москве начала проходить церемония прощания с руководителем фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой (Доктором Лизой), которая погибла при крушении Ту-154 в Черном море близ Сочи.



Фото: Артем Сизов / Газета.Ру

Церемония проходит в Успенском храме Новодевичьего монастыря. Позже 16 января на Новодевичьем кладбище состоятся похороны.

Похороны и прощание пройдут по православному обряду. В храме стоит закрытый гроб, перед ним — фотография Доктора Лизы с траурной лентой.

Рядом лежат траурные венки от мужа и сыновей, близких, друзей, один из венков — от министра обороны Сергея Шойгу.























































Напомним, самолет Минобороны России упал в Черное море 25 декабря . На борту лайнера, который направлялся из Адлера в сирийский город Латакия, находились 92 человека. В их числе были военнослужащие, музыканты ансамбля им. Александрова, журналисты и исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза). Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Доктор Лиза сопровождала груз гуманитарной помощи.