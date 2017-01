По данным Oxfam, восемь миллиардеров владеют богатством превышающим состояние 3,6 млрд наименее обеспеченных людей. А один процент самых богатых располагает 50,8% мирового состояния.

Восемь мультимиллиардеров владеют богатством превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества. В собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 400 миллиардов евро, а 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 миллиардами евро. Такие данные приведены в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном в понедельник, 16 января.