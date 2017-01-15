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Разрыв между богатыми и бедными в мире находится на рекордном уровне
16.01.2017 12:20 — Новости Мира | Tut.by
По данным Oxfam, восемь миллиардеров владеют богатством превышающим состояние 3,6 млрд наименее обеспеченных людей. А один процент самых богатых располагает 50,8% мирового состояния.
Восемь мультимиллиардеров владеют богатством превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества. В собственности восьми самых богатых людей планеты в 2016 году оказалось около 400 миллиардов евро, а 3,6 млрд наименее обеспеченных людей располагают в сумме порядка 384 миллиардами евро. Такие данные приведены в докладе международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam, опубликованном в понедельник, 16 января.
«Новые и уточненные данные о распределении богатства в мире, в частности, из Индии и Китая, свидетельствуют о том, что наименее обеспеченная половина человечества владеет еще меньшим состоянием, чем предполагалось ранее», — констатирует Oxfam. В прошлом году подсчеты организации говорили о том, что 62 миллиардера
Во владении одного процента самых богатых людей планеты находится 50,8 процента мирового имущества. На долю наиболее бедной половины населения Земли приходится лишь 0,16 процента собственности в мире, отмечается в докладе.
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Восемь мультимиллиардеров владеют богатством превышающим состояние наименее обеспеченной половины человечества.
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