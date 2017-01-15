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Кремль прокомментировал инициативу Трампа по ядерному разоружению
16.01.2017 13:12 — Новости Мира | Tut.by
Россия пока не дает оценок инициативе избранного президента США Дональда Трампа снять санкции с России, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу избранного президента США Дональда Трампа по ядерному разоружению, призвал «набраться терпения» и дождаться официального вступления республиканца в должность. Об этом пресс-секретарь рассказал журналистам, сообщает корреспондент РБК.
«Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента, а потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», — призвал Песков.
Избранный президент Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, ранее в интервью британскому изданию The Times
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"Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента", - призвал Песков.
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