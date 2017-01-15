Уже пять человек, среди которых — лица, занимавшие достаточно высокие государственные должности в республике, задержаны за последнее время в Казахстане по подозрению в разглашении госсекретов.



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Об очередном громком аресте бывших руководящих сотрудников стало известно в понедельник. Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщил о задержании и последующем аресте экс-замглавы администрации президента Баглана Майлыбаева, занимавшего этот пост с октября 2011 года.

Как следует из информации КНБ, Майлыбаева задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса (УК) Казахстана «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». Вместе с Майлыбаевым задержан и заместитель заведующего отделом внутренней политики президентской администрации Николай Галихин.

Ранее в середине декабря КНБ сообщил о задержании по аналогичной статье вкупе со статьей УК «Превышение власти и должностных полномочий» экс-советника президента Казахстана, бывшего председателя КНБ страны, занимавшего этот пост с 2001 по 2006 годы, Нартая Дутбаева. Вместе с Дутбаевым по делу проходят Нурлан Хасен и Ерлан Нуртаев.

В интересах следствия КНБ подробности следствия не разглашает, равно как и не уточняет сферу деятельности других задержанных лиц. В то же время после первого резонансного сообщения в местных СМИ со ссылкой на архивные материалы итальянской газеты «Коррьере делла сера» появилась информация о том, что задержанный вместе с Дутбаевым Нурлан Хасен в свое время проходил по делу беглого экс-председателя БТА-банка Мухтара Аблязова.

В 2013 году, согласно информации издания, Хасен работал в посольстве Казахстана в Италии советником по политическим вопросам. В том же году из Италии в Казахстан была экстрадирована супруга банкира Аблязова Алма Шалабаева. Позже экстрадицию признали незаконной, сравнив с похищением человека, прокуратура Рима возбудила дело в отношении трех казахстанских дипломатов, в числе которых оказался и Хасен. Сотрудникам дипмиссии инкриминировали причастность к незаконной экстрадиции Шалабевой.