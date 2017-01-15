Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ответ на критику, высказанную в ее адрес будущим президентом США Дональдом Трампом, призвала страны Европейского Союза не дать ввести себя в заблуждение. «Мы, европейцы, сами определяем свою судьбу, — подчеркнула Меркель в Берлине в понедельник, 16 января. — Я и дальше буду прилагать все усилия к тому, чтобы все 27 стран, входящих в ЕС, сотрудничали интенсивно и в первую очередь — с дальним прицелом».



Ангела Меркель. Фото: Reuters

Экономическая мощь и эффективная система принятия решений помогут Евросоюзу победить в борьбе против терроризма и решить другие задачи, среди которых — укрепление внешних границ и усиление внутренней безопасности, заявила Меркель. Она отметила, что борьба с терроризмом — это огромный вызов для всех, а не только для Германии. «Я провела бы четкую границу между этой темой и вопросом беженцев», — указала канцлер ФРГ, добавив, что многие сирийцы бежали не только от гражданской войны, но и от терроризма в их стране.

Позиции Меркель и Трампа известны

Отвечая на вопрос о дальнейших отношениях ФРГ и США, Меркель заявила, что позиции обеих сторон известны и следует дождаться вступления Трампа и членов его команды в свои должности. «Разумеется, мы будем сотрудничать с американской администрацией и увидим, каких договоренностей нам удастся достичь», — отметила глава германского правительства.

В интервью изданиям Bild и The Times, опубликованном 15 января, Трамп назвал принятое Меркель в 2015 году решение открыть границы для беженцев «катастрофической ошибкой» и увязал его с терактом на рождественской ярмарке в Берлине.

Кроме того, Дональд Трамп охарактеризовал Евросоюз как «инструмент для достижения целей» Германии. Решение Великобритании выйти из ЕС (Brexit) он назвал «великолепной вещью». По мнению будущего президента США, миграционный кризис стал «последней каплей», заставившей британцев проголосовать за Brexit. Он предположил, что примеру Великобритании последуют и другие страны.