Конгресс США проголосовал за начало процедуры отмены масштабной реформы здравоохранения, известной как Obamacare. Какие задачи решала реформа, к каким результатам она привела и почему ее хотят отменить — в обзоре РБК.



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Американские законодатели сделали первый шаг к отмене Obamacare — реформы здравоохранения, проведенной президентом Бараком Обамой при поддержке демократического конгресса в 2010 году.

Избранный президент США Дональд Трамп во время избирательной кампании неоднократно обещал, что отменит эту реформу и предложит американским гражданам альтернативный план.

Менее чем за неделю до ухода Барака Обамы с поста президента США обе палаты конгресса, контролируемые Республиканской партией, одобрили начало отмены Obamacare, однако детали нового проекта, который придет на смену отмененному закону, конгрессу еще предстоит согласовать. Первый вариант нового закона должен быть представлен конгрессу к 27 января.

Что такое Obamacare?

Так называют масштабный Закон о реформе медицинского и социального страхования (Patient Protection and Affordable Care Act, ACA), подписанный президентом Обамой 23 марта 2010 года.

Он регулирует процесс приобретения страховых полисов гражданами США и предусматривает ряд мер, которые призваны сократить расходы бюджетной части на здравоохранение, повысив прозрачность платежей между страховыми компаниями, больницами и федеральным правительством и мотивируя врачей избегать назначения чрезмерного числа дорогостоящих медицинских процедур.

Закон ужесточил правила для предприятий, где работают свыше 50 человек, обязав их в обязательном порядке предоставлять страховые планы для всех своих сотрудников.

Он также обязал всех американцев, которые работают на более мелких предприятиях или не работают вообще, приобретать страховые планы за свой счет.

Значимые изменения касались также работы страховых компаний. Им запретили закладывать на прибыль более 20% стоимости полиса и отказывать клиентам в продаже страховых планов на основании преклонного возраста или состояния здоровья клиента. Другой важный момент касался разрешения включать в страховой план родителей детей в возрасте до 26 лет (ранее только до 18 лет), которые еще не успели обзавестись собственной страховкой.

Страховые компании продают медицинские страховки с разными конкурентными условиями на специальной государственной бирже (и на биржах штатов), где каждый гражданин США может выбрать подходящий по стоимости и условиям план страхования.

Зачем была нужна реформа?

Увеличить число людей, которые могут купить полис

К тому моменту как основные положения реформы вступили в действие в конце 2013 года, страховок не было у 39,6 млн американцев (20,4%).

Для повышения доступности медстраховок в рамках закона была разработана схема частичного субсидирования расходов на покупку страховки частного лица (или предприятия, которое покупает страховку для своего сотрудника).

Стоимость одного и того же плана и стоимость медицинских услуг различаются в разных штатах. Государственная субсидия предоставляется в виде налогового вычета и призвана нивелировать разницу в стоимости медицинских процедур в зависимости от места проживания гражданина и стоимости лечения в разных штатах. Максимальный уровень субсидии на семью из четырех человек составляет $ 97 200 в год, для семьи из двух человек — $ 64 080 в год.

Снизить стоимость лечения пациентов и повысить его качество

Obamacare предложила отход от практики назначения «единой стоимости» медицинской процедуры, когда, например, замена тазобедренного сустава оценивалась в фиксированную сумму вне зависимости от того, сколько анализов и исследований было проведено. В этих условиях, отмечает The Economist , врачи не особенно задумывались о стоимости отдельных манипуляций и назначали множество лишних процедур. Под Obamacare медицинские работники получают финансовое вознаграждение за сокращение расходов на лечение пациентов и подвергаются штрафам за плохой уход (например, если пациент подхватил инфекцию в клинике).

Эта мера, по мнению авторов реформы, должна также в перспективе существенно сократить государственные затраты на финансирование социальных страховых программ для людей с невысоким доходом и пациентов старше 65 лет.

Кроме того, все новые страховые планы должны включать меры по профилактике заболеваний, что в долгосрочной перспективе также должно снизить расходы на медицину.

Что грозит тем, кто не выполняет требование закона приобрести страховку?

Для компаний и частных лиц, нарушающих закон, предусмотрено денежное взыскание.

Компании, которые не предоставляют страховку сотрудникам, обязаны заплатить $ 2 тыс. в месяц за каждого сотрудника без страховки. «Штраф» для граждан, отказывающихся приобретать страховку, рассчитывается двумя разными способами — как процент от совокупного дохода семьи или в абсолютном выражении на человека. Граждане США, которые не имеют страховки, обязаны заплатить в год либо $ 695 на одного взрослого (и $ 347,5 за ребенка), или 2,5% от дохода семьи — в зависимости от того, какая сумма будет выше .

В 2012 году Верховный суд США постановил, что деньги, которые обязаны уплатить нарушители, — должны рассматриваться не как штраф, а как налог.

Каковы результаты реформы?

В целом с 2013 по 2016 год число незастрахованных американцев в возрасте от 18 до 64 лет сократилось в США на 43%. Если в октябре 2013 года всего 20,3% граждан США не имели страховки, то, по данным на февраль 2016 года, этот показатель составлял уже 11,5%.

Однако с финансовой точки зрения реформа оказалась обременительной для федерального правительства и для бюджетов штатов. По данным департамента здравоохранения США, с 2009 по 2016 год совокупные расходы из федерального бюджета на медицину выросли более чем на 30% (на $ 295 млрд), а расходы штатов — на 27% ($ 156 млрд).

Кроме того, большие финансовые потери из-за Obamacare понесли страховые компании. Общее число обанкротившихся из-за Obamacare страховых компаний к августу 2016 года достигло 16, отмечал CNBC . Так, например, крупная страховая компания Aetna заявила о том, что прекращает продажу своих страховых планов в 11 штатах из-за финансовых потерь под Obamacare. Компания сообщила, что за второй квартал 2016 года потеряла $ 200 млн и всего более $ 430 млн с января 2014 года. Помимо Aetna, о своих планах прекратить работу в ряде штатов заявили также такие крупные страховые компании, как Blue Cross and Blue Shield, Humana и UnitedHealth Group и другие. Уход крупных страховщиков привел к росту цен на страховые планы в ряде штатов.

Ранее предполагалось, что расходы страховых компаний, которые они неминуемо понесут на первом этапе воплощения реформы в жизнь из-за запрета на отказ в предоставлении услуг из-за состояния здоровья клиентов и большого числа новых страховых случаев, будут компенсированы за счет субсидий из бюджета и за счет покупок страховых планов большим количеством ранее незастрахованных граждан. Однако ожидаемого числа продаж страховых планов компаниям достигнуть не удалось.

Основная причина провала этой идеи в том, что планы, которые предлагают страховые компании, непривлекательны для пациентов и обходятся им в целом дороже, чем уплата денежного взыскания, налагаемого государством для тех, кто отказывается покупать страховки, отметил глава консалтинговой компании Health Policy and Strategy Associates Роберт Лажевски.

Хотят ли американцы отмены Obamacare?

Опрос общественного мнения, проведенный Gallup в сентябре 2016 года, показал , что 51% американцев не поддерживают Obamacare. При этом только 18% опрошенных утверждают, что закон был полезен их семьям; 29% респондентов говорят, что он им навредил.





При этом, по данным «мозгового центра», специализирующегося на изучении вопросов здравоохранения Kaiser Family Foundation, американцы с тревогой смотрят в будущее системы здравоохранения своей страны. 28% граждан США считают, что прежде чем отзывать медицинскую реформу, проведенную Обамой, нужно разработать детали программы, которая ее заменит, а еще 47% опрошенных уверены, что конгресс не должен голосовать за отмену Obamacare. И только 20% американцев считают, что отменять реформу нужно немедленно, не дожидаясь, пока конгресс США разработает новый план.