Число конгрессменов-демократов, которые собираются бойкотировать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, растет. О своем решении заявили уже 26 человек.



Джон Льюис (в центре) в июне 2016 года начал сидячую забастовку в конгрессе, требуя принятия закона о контроле за продажей оружия в США. Фото: Reuters

В качестве причины многие депутаты назвали недавние резкие выражения Трампа в адрес конгрессмена Джона Льюиса. Льюис многие годы является видным участником движения за гражданские права, и для многих американцев стал героем. Он участвовал в выступлениях 1965 года в Сельме и Монтгомери за избирательные права чернокожих.

В 1987 году он был избран в палату представителей от пятого округа штата Джорджия. Этот округ Трамп назвал «кишащим преступниками».

После того как Льюис назвал Трампа «нелегитимным президентом», тот в своем «Твиттере» написал: «Все это болтовня, болтовня, болтовня — и никаких действий или результата».

После этого заявления многие депутаты-демократы решили нарушить традицию и не участвовать в инаугурации президента, которая состоится в пятницу.

«Когда ты оскорбляешь конгрессмена Джона Льюиса, ты оскорбляешь Америку», — заявила Иветт Кларк, одна из пяти представителей округа Нью-Йорк, бойкотирующих инаугурацию.

Всего в двух палатах конгресса заседает 535 депутатов.

Представитель от Калифорнии Тед Лью сказал: «Для меня решение не участвовать в инаугурации очень понятно: я за Дональда Трампа или я за Джона Льюиса? Я за Джона Льюиса».

Первым из депутатов бойкотировать инаугурацию решил представитель от Иллинойса Луис Гутьеррес, о своем решении он сообщил еще в декабре.

«Я не смогу смотреть в глаза моей жене, моим дочерям и внукам, если буду присутствовать там после всего того, что он сказал о женщинах, латиноамериканцах, чернокожих, мусульманах, будто все то, что он сказал в своих речах или написал в своих твитах, нормально и стерто из нашей общей памяти», — объяснил свое решение Гутьеррес.

Льюис заявил, что не будет присутствовать на церемонии, в интервью телеканалу Эн-би-си, назвав Трампа нелегитимным президентом, чем вызвал гнев Трампа.

Инаугурация Дональда Трампа будет первой пропущенной инаугурацией президента за 30 лет, что Льюис работает в конгрессе. Предполагаемое вмешательство российских хакеров в выборный процесс Льюис назвал одной из причин, по которой он считает Трампа нелегитимным президентом.

«Нельзя оставаться дома, когда все идет настолько неправильно», — сказал он в интервью Эн-би-си.

После перепалки Льюиса и Трампа продажи мемуаров Льюиса, по данным компании Amazon, взлетели, и в настоящий момент все экземпляры книги распроданы.

Дональд Трамп испытывает серьезные затруднения с развлекательной частью церемонии.

Никто из значимых американских музыкантов не захотел выступать во время инаугурации. Пока Трамп заручился лишь согласием победительницы конкурса «В Америке есть таланты», 16-летней Джеки Иванко, оркестра военных маршей и варьете Radio City Rockettes, однако некоторые танцовщицы уже публично заявили о своем отказе участвовать в этом выступлении.