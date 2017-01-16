Украина подала иск против России в Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Марьяна Беца.



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Ранее соответствующее поручение дал президент Украины Петр Порошенко. Украина считает, что Россия нарушает Конвенцию ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенцию по ликвидации всех форм расовой дискриминации.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — сообщает пресс-служба президента Украины.

Порошенко 16 января провел встречу с уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым, заместителем министра иностранных дел страны Еленой Зеркаль, заместителями главы президентской администрации Константином Елисеевым и Алексеем Филатовым.

Президент заявил, что «в течение трех лет российские боевики совершили многочисленные террористические атаки, жертвами которых стали сотни тысяч невинных людей, которые вынуждены были покинуть свои дома».

«Те, кто остался и в Крыму, и на Донбассе подвергаются пыткам и преследованиям. Запрещается деятельность Меджлиса крымскотатарского народа и совершаются другие преступления, которые не могут оставаться безнаказанными», — сказал Петр Порошенко.

Также он напомнил о преступлениях, которые были совершены против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске и сбитом Boeing над Донбассом".

При этом, по мнению Порошенко, Украина все это время действовала «исключительно в формате международного права».

Помимо этого Порошенко вспомнил о предыдущих исках против России: о привлечении к ответственности за незаконную конфискацию украинского имущества, украинских месторождений, захват украинских платформ, препятствие рыболовству, нанесение экологического ущерба и другие процессы, которые причинили вред Украине в Крыму и на Донбассе.