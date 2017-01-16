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В Турции задержан подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь
17.01.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by
Турецкая полиция задержала террориста, напавшего в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Об этом сообщило агентство
По его данным, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт. По поступающим сообщениям, он скрывался в квартире у своего знакомого. Агентство распространило фотографию Машарипова, сделанную после захвата, на его лице видны множество синяков и кровоподтеков.
В настоящее время задержанный направлен в Управление безопасности. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование и допрос.
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Позднее турецкие СМИ сообщили, что полиция установила личность подозреваемого. Им оказался Машарипов, известный также под именем Абу Мухаммед Хорасан. Также по одному из адресов в Стамбуле было также обнаружено 150 тыс. долларов, которые, по мнению властей, являлись платой исполнителю теракта.
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Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации.
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