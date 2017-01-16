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В Турции задержан подозреваемый в нападении на клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь

17.01.2017 06:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Турецкая полиция задержала террориста, напавшего в новогоднюю ночь на ночной клуб Reina в стамбульском районе Ортакёй. Об этом сообщило агентство Ihlas.


Фото: hurriyet.com.tr

По его данным, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации на территории одного из жилых комплексов в стамбульском районе Эсенюрт. По поступающим сообщениям, он скрывался в квартире у своего знакомого. Агентство распространило фотографию Машарипова, сделанную после захвата, на его лице видны множество синяков и кровоподтеков.

В настоящее время задержанный направлен в Управление безопасности. Ему предстоит пройти медицинское освидетельствование и допрос.

В ночь на 1 января вооруженный автоматом человек устроил стрельбу в ночном клубе Reina. Жертвами стали 39 человек, 16 из них — иностранцы, в том числе одна россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Экстремисты «Исламского государства» взяли на себя ответственность за данный теракт.

Позднее турецкие СМИ сообщили, что полиция установила личность подозреваемого. Им оказался Машарипов, известный также под именем Абу Мухаммед Хорасан. Также по одному из адресов в Стамбуле было также обнаружено 150 тыс. долларов, которые, по мнению властей, являлись платой исполнителю теракта.

 
 
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Выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов был задержан в ходе спецоперации.

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