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Обама покинет Белый дом с рейтингом одобрения 58%

17.01.2017 06:46 — Новости Мира | Tut.by  
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58% американцев положительно относятся к президенту США Бараку Обаме в преддверии окончания его срока. Об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup.


Барак Обама вов ремя выступления со своей прощальной речью в Чикаго. 11 января 2016 года. Фото: Reuters

Как отмечает Gallup, максимальных значений рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года — 78%. Наименьшее одобрение деятельности Обамы среди американцев (42%) было зафиксировано в ноябре 2014 года после выборов в Конгресс и Палату представителей, когда республиканцы получили больше мест, чем демократы.​

 
 
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Как отмечает Gallup, максимальных значений рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года - 78%.

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