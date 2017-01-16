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Обама покинет Белый дом с рейтингом одобрения 58%
17.01.2017 06:46 — Новости Мира | Tut.by
58% американцев положительно относятся к президенту США Бараку Обаме в преддверии окончания его срока. Об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения
Как отмечает Gallup, максимальных значений рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года — 78%. Наименьшее одобрение деятельности Обамы среди американцев (42%) было зафиксировано в ноябре 2014 года после выборов в Конгресс и Палату представителей, когда республиканцы получили больше мест, чем демократы.
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Как отмечает Gallup, максимальных значений рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года - 78%.
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