58% американцев положительно относятся к президенту США Бараку Обаме в преддверии окончания его срока. Об этом свидетельствуют данные исследования института общественного мнения Gallup .



Барак Обама вов ремя выступления со своей прощальной речью в Чикаго. 11 января 2016 года. Фото: Reuters

Как отмечает Gallup, максимальных значений рейтинг популярности Обамы достиг во время его инаугурация в январе 2009 года — 78%. Наименьшее одобрение деятельности Обамы среди американцев (42%) было зафиксировано в ноябре 2014 года после выборов в Конгресс и Палату представителей, когда республиканцы получили больше мест, чем демократы.​