Во вторник, 17 января, в Страсбурге состоятся выборы президента Европарламента. Парламентарии будут выбирать последователя Мартина Шульца (Martin Schulz), который возглавлял законодательный орган Евросоюза с 2012 года и теперь займется политикой в Германии. DW собрала основные факты о выборах.



Джанни Пителла и Антонио Тайяни. Фото: Reuters

В чем особенность нынешних выборов

Главная особенность нынешних выборов главы Европарламента состоит в том, что впервые их исход абсолютно непредсказуем. Обычно две крупнейшие фракции парламента — консерваторы и социал-демократы — заранее договаривались о совместном кандидате, который в итоге занимал пост президента.

Теперь, впервые за несколько десятилетий, такой предварительной договоренности достигнуто не было — а значит между кандидатами от фракций развернется настоящая борьба за кресло главы Европарламента. Для победы на выборах кандидату нужно набрать абсолютное большинство голосов.

Джанни Питтелла, кандидат на пост президента от социал-демократов, считает, что это положительное изменение. «Голосование без предварительной договоренности — это хорошая вещь, — отметил он в интервью DW накануне выборов. — В конечном итоге после всех этапов голосования выигрывает тот, кто набрал большинство голосов, даже если это на один или на десять голосов больше. Настоящая демократия!»

Кандидаты от крупнейших фракций

На пост главы Европарламента претендуют семь кандидатов. Основная борьба развернется, судя по всему, между представителями правоцентристской «Европейской народной партии» и «Прогрессивного альянса социал-демократов» — итальянцами Антонио Тайяни и Джанни Питтеллой. Оба в политике давно. Бывший пресс-секретарь скандального экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, Тайяни — юрист по образованию и состоит в консервативной партии Берлускони Forza Italia («Вперед, Италия»). В Европарламенте Тайяни с 1994 года, а с 2014-го занимает пост одного из четырнадцати вице-президентов законодательного органа. Как признался сам политик, он хочет быть «президентом, который строит мосты». В отличие от Мартина Шульца, уверяет Тайяни, он будет не только выражать собственное мнение, но и представлять весь парламент, включая маленькие фракции.

Похожая позиция и у его конкурента Джанни Питтеллы. «Я хочу стать президентом всего Европейского парламента — президентом всех фракций и депутатов», — уверяет он. По словам депутата, раньше во время работы над законодательством маленькие фракции и отдельные депутаты чувствовали себя ущемленными. В случае избрания президентом Питтелла обещает устранить эту несправедливость. Сам политик с 1999-го по 2014 год был вице-президентом Европарламента, а затем возглавил фракцию социал-демократов.

Между тем в частных беседах евродепутаты сомневаются, что кому-то из этих двух кандидатов удастся пойти по стопам Мартина Шульца, у которого получилось добиться внимания к Европейскому парламенту по крайней мере в Германии. С малоизвестными кандидатами от двух крупнейших фракций продолжать этот курс будет сложнее, считают собеседники DW.

Неожиданный отказ от большой коалиции

В свою бытность президентом Европарламента Мартин Шульц, принадлежащий к лагерю социал-демократов, делал ставку на совместную работу с консервативной «Европейской народной партией». Многие депутаты удивились, узнав, что Джанни Питтелла решил отказаться от этой неформальной большой коалиции.

Этот отказ социал-демократы объясняют тем, что консервативные политики уже занимают два других ключевых поста в Европейском Союзе — главы Еврокомиссии и президента Евросовета. Поэтому социал-демократы имеют право рассчитывать хотя бы на пост главы Европарламента.

«Благодаря этим выборам президента и без большой коалиции парламент станет более политическим, критическим и демократическим», — считает Грегор Гизи (Gregor Gysi), который в декабре был избран главой объединения левых партий в Евросоюзе. Тем не менее он полагает, что теперь больше влияния в парламенте могут получить противники Европы из числа правых популистов.

Провалившийся альянс

Между тем еще два с половиной года назад фракции консерваторов, социал-демократов и либералов договорились, что на смену Шульцу должен прийти представитель консервативного лагеря. Однако теперь социал-демократы и либералы решили отказаться от этой идеи, что глава консервативной фракции Манфред Вебер (Manfred Weber) открыто назвал предательством.

Спор между двумя крупнейшими фракциями на руку еще одному кандидату на пост президента Европарламента Ги Верхофстадту, возглавляющему фракцию партии «Альянс либералов и демократов за Европу». Бывший премьер-министр Бельгии попытался привлечь на свою сторону итальянское популистское движение «5 звезд». Однако евроскептики совершенно не вписывались в либеральную фракцию, и из этого союза ничего не вышло.

Другие кандидаты

На пост главы Европарламента также претендуют бельгийка Хельга Стивенс от «Европейских консерваторов и реформистов», итальянка Элеонора Форенца, представляющая группу «Европейские объединённые левые/Лево-зелёные Севера», Лаурентиу Ребега из правопопулистской «Европы наций и свобод» и Джин Ламберт от фракции «Зеленые — Европейский свободный альянс». Британка Ламберт участвует в выборах, несмотря на предстоящий выход Великобритании из ЕС. Тем самым, объясняет она, зеленые хотят продемонстрировать свой протест против Brexit. Другие парламентарии, однако, считают этот жест абсурдным.