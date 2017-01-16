Количество жертв крушения под Бишкеком грузового самолета Boeing 747 достигло 38 человек. Об этом на месте проведения поисково-спасательных работ заявил во вторник первый вице-премьер Киргизии Мухамметкалый Абулгазиев.



Фото: МЧС Кыргызстана

«Сегодня было обнаружено тело еще одного погибшего члена экипажа, таким образом, количество жертв составило 38 человек», — сказал он. По его словам, поисковые работы на месте крушения воздушного судна продолжаются, чтобы «здесь не осталось тел погибших». «Для продолжения поисковых работ необходимо будет передвинуть крупные фрагменты разбившегося самолета», — уточнил Абулгазиев.

Ранее Мухамметкалый Абулгазиев сообщил, что среди погибших опознаны тела 17 детей.

МВД Киргизии исключает версию теракта

МВД Киргизии исключает версию террористического акта на борту разбившегося вблизи аэропорта Бишкека грузового самолета Boeing-747 одной из турецких компаний. Об этом во время заседания парламента Киргизии заявил заместитель министра внутренних дел республики Курсан Асанов.

«Следов взрывчатых веществ на деталях потерпевшего крушение самолета не обнаружено», — отметил он.

Принадлежащий одной из турецких компаний грузовой Boeing 747, который следовал по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, накануне рухнул в аэропорту Манас киргизской столицы во время посадки. Самолет упал на расположенный поблизости дачный поселок, в котором постоянно проживали люди. В результате лайнер уничтожил 23 одноэтажных жилых дома. С места аварии в больницы Бишкека были доставлены получившие во время аварии травмы 13 местных жителей.

В связи с трагедией в Киргизии 17 января объявлен общенациональный траур.