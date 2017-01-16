Не прекращаются переговоры о создании на Кипре единого государства. Однако на пути объединения острова, расколотого на греческую и турецкую части с 1974 года, еще немало препятствий. О жизни разделенного Кипра — в фотографиях агентства Reuters .



Баррикады из старых металлических бочек сооружены у буферной зоны на Кипре. 12 января 2017

Вот уже более 40 лет Кипр фактически разделен надвое — на республику Кипр (населяют преимущественно греки) и Турецкую республику Северного Кипра. Из разделяет демаркационная полоса под контролем ООН, на острове также имеются две британские военные базы.

Не так давно завершилась межобщинные переговоры, прошла международная конференция под эгидой ООН в Швейцарии. Итог — участники договорились продолжить начатое. И, впервые с 1974 года, обменялись картами, на которых стороны представили свое видение территориального разделения острова под управление каждой общины. 18 января пройдет заседание на уровне переговорщиков.



Подростки катаются на качелях неподалеку от буферной зоны в северной, турецкой части разделенного города Никосия на острове Кипр. 12 января 2017 года



Брошенные автомобили в здании на территории буферной зоны, контролируемой ООН. Снимок сделан во время организованного для СМИ тура в Никосию, 4 января 2017 года



Знак Организации объединенных наций виднеется на подконтрольной ей территории буферной зоны на Кипре



Солдат со стороны греческой части Кипра осматривает баррикады у буферной зоны, сделанные из старых бочек. 12 января 2017 года



«Сломайте стену». Граффити на баррикаде в контролируемой ООН буферной зоне в Никосии. 12 января 2017 года



Покинутый дом на территории буферной зоны в Никосии. 4 января 2017 года



Виднеется пост греческой охраны в буферной зоне Кипра, 10 января 2017 года



Пост наблюдения от ООН просматривается через забор, разделяющий греческую и турецкую части Кипра, в Никосии. 12 января 2017 года



Люди на главной торговой улице Никосии, Ледра, рядом со знаком мира неподалеку от контролируемой ООН буферной зоны. 11 января 2017 года



Слово «Да» написано на стене по-гречески и по-турецки. Люди проходят через пункт пропуска Ледра на патрулируемой ООН «зеленой линии» в Никосии. 9 января 2017 года



Изображение знака мира (пацифик) висит на колючей проволоке перед баррикадой из бочек в буферной зоне в Никасии. 12 января



Солдат ООН патрулирует буферную зону в Никосии, 4 января