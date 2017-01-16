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"Сломайте стену". Жизнь разделенного Кипра
17.01.2017 13:52 — Новости Мира | Tut.by
Не прекращаются переговоры о создании на Кипре единого государства. Однако на пути объединения острова, расколотого на греческую и турецкую части с 1974 года, еще немало препятствий. О жизни разделенного Кипра — в фотографиях
Вот уже более 40 лет Кипр фактически разделен надвое — на республику Кипр (населяют преимущественно греки) и Турецкую республику Северного Кипра. Из разделяет демаркационная полоса под контролем ООН, на острове также имеются две британские военные базы.
Не так давно завершилась межобщинные переговоры, прошла международная конференция под эгидой ООН в Швейцарии. Итог — участники договорились продолжить начатое. И, впервые с 1974 года, обменялись картами, на которых стороны представили свое видение территориального разделения острова под управление каждой общины. 18 января пройдет заседание на уровне переговорщиков.
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Не прекращаются переговоры о создании на Кипре единого государства. Впервые с 1974 года греческая и турецкая общины обменялись картами, на которых стороны...
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