﻿ "Сломайте стену". Жизнь разделенного Кипра. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

"Сломайте стену". Жизнь разделенного Кипра

17.01.2017 13:52 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Не прекращаются переговоры о создании на Кипре единого государства. Однако на пути объединения острова, расколотого на греческую и турецкую части с 1974 года, еще немало препятствий. О жизни разделенного Кипра — в фотографиях агентства Reuters.


Баррикады из старых металлических бочек сооружены у буферной зоны на Кипре. 12 января 2017

Вот уже более 40 лет Кипр фактически разделен надвое — на республику Кипр (населяют преимущественно греки) и Турецкую республику Северного Кипра. Из разделяет демаркационная полоса под контролем ООН, на острове также имеются две британские военные базы.

Не так давно завершилась межобщинные переговоры, прошла международная конференция под эгидой ООН в Швейцарии. Итог — участники договорились продолжить начатое. И, впервые с 1974 года, обменялись картами, на которых стороны представили свое видение территориального разделения острова под управление каждой общины. 18 января пройдет заседание на уровне переговорщиков.


Подростки катаются на качелях неподалеку от буферной зоны в северной, турецкой части разделенного города Никосия на острове Кипр. 12 января 2017 года

Брошенные автомобили в здании на территории буферной зоны, контролируемой ООН. Снимок сделан во время организованного для СМИ тура в Никосию, 4 января 2017 года

Знак Организации объединенных наций виднеется на подконтрольной ей территории буферной зоны на Кипре

Солдат со стороны греческой части Кипра осматривает баррикады у буферной зоны, сделанные из старых бочек. 12 января 2017 года

«Сломайте стену». Граффити на баррикаде в контролируемой ООН буферной зоне в Никосии. 12 января 2017 года

Покинутый дом на территории буферной зоны в Никосии. 4 января 2017 года

Виднеется пост греческой охраны в буферной зоне Кипра, 10 января 2017 года

Пост наблюдения от ООН просматривается через забор, разделяющий греческую и турецкую части Кипра, в Никосии. 12 января 2017 года

Люди на главной торговой улице Никосии, Ледра, рядом со знаком мира неподалеку от контролируемой ООН буферной зоны. 11 января 2017 года

Слово «Да» написано на стене по-гречески и по-турецки. Люди проходят через пункт пропуска Ледра на патрулируемой ООН «зеленой линии» в Никосии. 9 января 2017 года

Изображение знака мира (пацифик) висит на колючей проволоке перед баррикадой из бочек в буферной зоне в Никасии. 12 января

Солдат ООН патрулирует буферную зону в Никосии, 4 января
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не прекращаются переговоры о создании на Кипре единого государства. Впервые с 1974 года греческая и турецкая общины обменялись картами, на которых стороны...

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Поиски пропавшего в 2014 году рейса MH370 остановлены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика