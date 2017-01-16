В МИДе прошла пресс-конференция главы ведомства Сергея Лаврова. Он ответил на вопросы журналистов о ситуации в Сирии, борьбе с терроризмом, рассказал о переодетых женщинами дипломатах США на митингах в России и не увидел в словах Трампа предложения о снятии санкций. Главное с пресс-конференции министра — в обзоре РБК.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О Трампе

«У Трампа взгляды особые, они существенно отличаются от взглядов его предшественников, в том числе не только демократов, но и республиканцев. В основе этих взглядов — коренной интерес США, как Дональд Трамп его представляет. <…> То, что мы слышим от Дональда Трампа и от его команды, говорит о том, что у них другой подход и они не будут прибегать к двойным стандартам для того, чтобы борьбу с терроризмом использовать еще и для достижения каких-то не относящихся к этой задаче целей».

О новой администрации США

«Мы реалисты, мы, конечно же, следим за тем, как готовится новая администрация США к вступлению в свои права. Я бы не стал впадать ни в одну, ни в другую крайность: сейчас в СМИ, в политологическом обществе очень много прогнозов, спекуляций, одни захлебываются от восторга, другие говорят, что ничего не изменится, нечего радоваться. Сейчас совершенно бессмысленно об этом говорить. Только когда все рассядутся по своим местам в новой администрации, только когда начнется официальная работа, тогда и станет понятно, как будут выстраиваться отношения между США и окружающим миром».

О самостоятельности

«Он (Трамп. — РБК) хочет, чтобы каждая страна прежде всего сама отвечала за свое собственное развитие, и это тоже перекликается с нашим подходом. Мы выступаем за то, чтобы все были самостоятельны, чтобы в мире было меньше иждивенчества, чтобы было уважение к законам, легитимным интересам каждого государства».

О киберугрозе, исходящей от России

«Наверняка, многим хочется, чтобы поскорее были забыты случаи, когда агентство нацбезопасности (АНБ) США взламывало внутреннюю видеоконференцсвязь ООН, прослушивало напрямую [президента Франции Франсуа] Олланда, [канцлера Германии Ангелу] Меркель и руководство ЕС. Вспомните и напомните своим читателям, что эти эпизоды, о которых стало известно, которые подтверждаются фактами, прошли как-то незамеченными теми, кто сейчас кричит на основе туфты и вранья о том, что Россия представляет собой киберугрозу».

«Что касается кибербезопасности, обвинений, то я не собираюсь вам доказывать, что это все неправда. Думаю, что в Германии, как и в многих других странах, действует презумпция невиновности. Поэтому доказывайте вы. Мы видели высосанные из пальца попытки доказательств, от которых уже открещиваются англичане и их коллеги из США, которые пытались наделать гадостей новой администрации. <…> Именно Россия всегда выступала за то, чтобы наладить устойчивое сотрудничество по наведению порядка в деле борьбы с киберпреступностью».

О терроризме

«Угрозы за истекший год не уменьшились, имею в виду прежде всего угрозу международного терроризма, который продолжал делать свое подлое дело. От него страдали жители городов Европы, Ближнего Востока, других стран, мы потеряли в результате гнусного террористического акта нашего посла в Турции Андрея Геннадьевича Карлова. <…> То, что международное сообщество не может сплотиться, чтобы, как сказал, выступая в ООН, президент Владимир Путин, создать единый фронт борьбы с терроризмом, вызывает серьезную озабоченность и сожаление»

Об урегулировании ситуации в Сирии

«Чего не хватало в этих переговорах, это участия тех, кто реально определяет ситуацию на земле. Называйте их вооруженные формирования, называйте их вооруженные группы оппозиции. Мы считаем, что полевые командиры должны стать полноправными участниками этого процесса, думаю, что не стоит ограничивать дело только теми конкретными группами, которые подписали 29 декабря соглашение о прекращении огня, — любые другие вооруженные отряды, которые захотят присоединиться к этим соглашениям, должны такую возможность иметь. <…> Это здоровый процесс, который вовлекает в переговоры тех, кто реально контролирует ситуацию».

О госперевороте на Украине в 2014 году

«Будучи не в состоянии обеспечить обязательства по формированию правительства национального единства под гарантии Франции, Польши и Германии, украинские путчисты сами грубейшим образом нарушили положения Будапештского протокола о необходимости свято уважать суверенитет и территориальную целостность украинского государства. Единственное, чего нет в Будапештском меморандуме, — это обязательства и обязанности России и кого-либо еще соглашаться с результатами антиконституционного вооруженного государственного переворота, авторы которого на первой своей акции провозгласили борьбу с русским языком и русскими в Крыму».

О минских договоренностях

«Что касается минских договоренностей, то у меня нет каких-либо намерений их переписывать, единогласно принята резолюция СБ ООН. Я не слышал, чтобы Франция, Германия как страны — участницы Нормандского формата, либо чтобы Донецк и Луганск как участники Контактной группы предлагали эти договоренности поменять. Я не слышал о том, чтобы администрация Дональда Трампа призывала минские договоренности похоронить и решить проблему на востоке Украины другим каким-то образом».

О сотрудничестве

«С этих позиций, позиций равноправия, взаимного учета интересов, взаимного уважения, мы готовы выстраивать отношения и с США, и с ЕС, и с НАТО. Повторю, без импорта ценностей, без попыток нам навязывать какие-то ценности. Наш выбор — в пользу прагматизма, основанного на коренных интересах РФ. Они просты, неизменны и заключаются в том, чтобы страна жила хорошо, повышалось благосостояние наших людей, чтобы было устойчивое развитие нашей экономики и социальной сферы в условиях безопасности, максимально благоприятных внешних обстоятельствах. Мы ищем совпадающие интересы с теми, кто готов делать так, чтобы мировая экономика развивалась на благо всех без исключения стран и народов, ищем общие подходы с теми, кто понимает безальтернативность объединения усилий в борьбе с терроризмом и прочими современными угрозами».

О вербовочной активности спецслужб США в отношении российских дипломатов

«Ездят они (американские дипломаты. — РБК) и по Калининградской, по Ленинградской, по Мурманской, Воронежской областям. Замечены были неоднократно в Новороссийске, в Чеченской Республике, вдоль границы с Донбассом, исколесили буквально все — вдоль и поперек. Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде. Делайте выводы сами. Пресекалась разведдеятельность американских представителей, работавших под дипломатическим прикрытием. Был известный эпизод, когда переодетый дипломат в парике и с накладными бровями проникал в здание посольства США, отказавшись предъявить удостоверение сотруднику безопасности, ударил его».

О слежке за американскими дипломатами в Москве

«Наверное, любые дипломатические миссии могут поделиться сведениями о том, как им работается в той или иной стране. В период администрации (президента США Барака. — РБК) Обамы мы получали жалобы о том, что американское посольство здесь работает в невыносимых условиях, организуется слежка, послу перекрыли кислород, его не принимают никакие российские учреждения. Мы специально разбирались в этой ситуации, она оказалась абсолютно противоположной».