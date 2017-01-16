Арестованный по подозрению в совершении теракта в Стамбуле гражданин Узбекистана признал свою вину.

Как сообщает ВВС, гражданин Узбекистана признал свою вину. Отпечатки пальцев узбека Абдулкадира Машарипова (родился в 1983 году в Узбекистане) совпали с отпечатками предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле. В ходе расследования выяснилось, что преступник проходил подготовку в Афганистане. В начале 2016 года он нелегально приехал в Турцию.

Операция по задержанию террориста, устроившего стрельбу в клубе, прошла накануне в одном из районов Стамбула. Машарипов скрывался в квартире сообщника, выходца из Кыргызстана. Во время штурма квартиры террорист не смог воспользоваться оружием, лишь попытался спрятаться под кровать.

Вместе Машариповым были арестованы гражданин Ирана и три женщины, также по делу было арестовано порядка пятидесяти человек.