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Арестован террорист, убивший в Стамбуле 39 человек

17.01.2017 15:33 — Новости Мира | БДГ  
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Арестованный по подозрению в совершении теракта в Стамбуле гражданин Узбекистана признал свою вину.

Как сообщает ВВС, гражданин Узбекистана признал свою вину. Отпечатки пальцев узбека Абдулкадира Машарипова (родился в 1983 году в Узбекистане) совпали с отпечатками предполагаемого исполнителя теракта в Стамбуле. В ходе расследования выяснилось, что преступник проходил подготовку в Афганистане. В начале 2016 года он нелегально приехал в Турцию.

Операция по задержанию террориста, устроившего стрельбу в клубе, прошла накануне в одном из районов Стамбула. Машарипов скрывался в квартире сообщника, выходца из Кыргызстана. Во время штурма квартиры террорист не смог воспользоваться оружием, лишь попытался спрятаться под кровать.

Вместе Машариповым были арестованы гражданин Ирана и три женщины, также по делу было арестовано порядка пятидесяти человек.

Результате стрельбы в турецком клубе Reina погибло 39 человек. Среди них было много иностранцев. Число пострадавших достигает 70 человек.

 
 
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Арестованный по подозрению в совершении теракта в Стамбуле гражданин Узбекистана признал свою вину.

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