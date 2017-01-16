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Глава МВД Украины поручил силовикам вернуть Донбасс и Крым в 2017 году

17.01.2017 17:33 — Новости Мира | Tut.by  
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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ключевая задача пограничников в этом году — выйти на международно признанную границу Украины на Донбассе и в Крыму. Об этом он заявил 17 января во время коллегии Госпогранслужбы.


Фото: mvs.gov.ua

«В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил глава МВД.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

Аваков заявил, что это не пропагандистское высказывания или идея фикс, а реальность, с которой вскоре придется столкнуться.

Он отметил, что это не будет долгосрочная миссия. «После разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей», — сообщили в пресс-службе МВД.

 
 
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По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

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