Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что ключевая задача пограничников в этом году — выйти на международно признанную границу Украины на Донбассе и в Крыму. Об этом он заявил 17 января во время коллегии Госпогранслужбы.



Фото: mvs.gov.ua

«В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники», — заявил глава МВД.

По его словам, ключевой задачей пограничников на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль.

Аваков заявил, что это не пропагандистское высказывания или идея фикс, а реальность, с которой вскоре придется столкнуться.

Он отметил, что это не будет долгосрочная миссия. «После разработки плана и установления задачи в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей», — сообщили в пресс-службе МВД.