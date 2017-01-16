«Газпром» выставил «Нафтогазу» за прошлый год счет в $ 5,3 млрд на оплату газа, невыбранного в 2016 году по правилу «бери или плати», сообщается в поступившем РБК пресс-релизе российской компании.



Фото: www.naftogaz.com

Речь идет о газе, невыбранном во втором-четвертом кварталах 2016 года. Счет должен быть оплачен в течение десяти дней, подчеркнули в «Газпроме». Согласно действующему между «Газпромом» и «Нафтогазом» контракту купли-продажи природного газа, украинская компания обязана ежегодно оплачивать минимальное годовое количество газа.

«Год закончился, вот и выставляем счет», — сообщил РБК пресс-секретарь главы «Газпрома» Алексея Миллера Сергей Куприянов, отвечая на вопрос о причинах выставления в середине января текущего года счета «Нафтогазу».

Куприянов уточнил, что в первом квартале 2016 года для «Нафтогаза» действовали условия «зимнего пакета» продаж газа и соглашение о том, чтобы в этот период контрактное условие «бери или плати» к поставкам газа в Украине не применялось. 29 сентября 2015 года, как пояснил представитель Миллера, в целях обеспечения бесперебойного транзита газа через территорию Украины с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года был подписан обязывающий протокол между Минэнерго Украины, Минэнерго России и Европейской комиссией и соответствующее дополнение № 35 к контракту на поставку газа между «Газпромом» и «Нафтогазом». Соглашение заключалось на зиму 2016 года исходя из необходимости создания условий бесперебойного транзита российского газа в Европу, подчеркнул Куприянов.

Реакции «Нафтогаза» в ответ на выставление счета пока не поступало, отметил пресс-секретарь главы «Газпрома». Представитель «Нафтогаза» на запрос РБК пока не ответил.

«Бери или плати» — это не просто условие, записанное в контракте. Это основополагающий, базовый принцип работы газовой отрасли. Он обязывает поставщика резервировать добычные и газотранспортные мощности под законтрактованный объем газа и гарантирует, что этот газ будет продан только указанному в контракте покупателю. Все это — и значительный резерв мощностей, когда речь идет о суточных объемах поставки более 100 млн куб. м, и текущие эксплуатационные затраты, и невозможность продать газ кому-то другому, — безусловно, имеют для покупателя свою весомую цену", — сообщил журналистам председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер 17 января.

В сентябре 2016 года в Арбитражном суде Стокгольма начались слушания по встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза». «Нафтогаз» считает, что ранее Украина покупала российский газ по завышенным ценам, и требует компенсации. Кроме того, Киев требует компенсации за снижение объемов транзита. «Газпром» требует возместить долг за поставленные в 2012—2013 годах, но неоплаченные объемы газа и выплатить штрафы по принципу «бери или плати».

Согласно поданному «Газпромом» в июне 2015 года иску в стокгольмский арбитраж, компания потребовала $ 31,75 млрд за поставки газа по принципу «бери или плати» и возврата задолженности за 2013−2014 годы, которую Киев не признает. Из них сумма за невыбранный газ по условию «бери или плати» составила $ 29,2 млрд (без учета предъявленных 17 января 2016 года требований). На середину декабря 2016 года «Нафтогаз» требовал от «Газпрома» в общей сложности $ 28,3 млрд, «Газпром» — $ 38,7 млрд (с учетом пеней и процентов).

«В случае проигрыша по первому иску, если „Газпрому“ удастся доказать, что по положению „бери или плати“ „Нафтогаз“ должен компенсировать сумму, выплата $ 38 млрд будет неподъемной для компании», — говорил глава украинской госкомпании Андрей Коболев в интервью «24 каналу» 14 декабря 2016 года.

Анатолий Юшин, управляющий партнер адвокатского бюро «Юшин и партнеры» считает, что текущий счет «Газпрома» включат в требования по искам в Стокгольме, где уже фигурируют финансовые требования по оплате за невыбранный Украиной газ по принципу «бери или плати». По закону это правомерно, так как до решения суда (которое ожидается в марте 2017 года) требования можно как увеличивать, так и уменьшать. Он напомнил, что контракт между компаниями продолжает действовать и условие «бери или плати» из него не убирали. По мнению юриста, мирное разрешение данного вопроса возможно только в случае политической воли с обеих сторон. Пока отношения между двумя странами напряженные, газовые вопросы будут решаться в международных судах.

Спор вокруг «бери или плати»

В октябре 2012 года «Газпром» впервые проиграл суд по принципиальному условию международных контрактов — схеме «бери или плати». Венский арбитраж подтвердил право чешской RWE Transgas снижать объемы закупок без штрафов. ​

«Газпром» и RWE судились по поводу авансовой оплаты невыбранных минимальных годовых объемов газа за 2008−2011 годы. Дело рассматривалось Венским арбитражным судом, сумма иска «Газпрома» составляла $ 500 млн.

«Бери или плати» — условия контракта, подразумевающие, что покупатель должен оплатить не менее определенного объема газа вне зависимости от того, сколько он закупил в действительности в рассматриваемый период.

По контракту, срок которого истекает в 2019 году, Украина должна закупать 52 млрд куб. м газа в год или оплачивать этот объем, даже если не забирает его. Однако с ноября 2015 года она закупает газ в России и готова возобновить закупки только при условии допсоглашения к контракту, отменяющего условие «бери или плати».