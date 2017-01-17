|
Путин: Авторы историй о компромате на Трампа хуже проституток
18.01.2017 00:31 — Новости Мира | Tut.by
Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.
Путин отметил, что Трамп не один год занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира.
«Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это».
«Люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нит никаких вообще моральных ограничений», — считает президент России.
11 января в СМИ появилось досье Трампа, которое подготовил агент британской разведки Кристофер Стил. Там и упоминался визит Трампа в Москву в 2013 году, во время которого бизнесмен якобы нанял проституток. Опубликовавший досье сайт Buzzfeed отмечал, что проверить подлинность предоставленной информации не удалось. В докладе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии