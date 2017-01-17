Президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о сборе российскими спецслужбами компромата на избранного президента США Дональда Трампа.

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«Вот эти вбросы — это очевидная фальшивка. Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал, несколько лет назад. Он ведь не был никаким политическим деятелем. Мы даже не знали о его политических амбициях. Ну просто бизнесмен. Один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером? Да, нет, конечно. Это полный бред», — цитирует президента Reuters .

Путин отметил, что Трамп не один год занимался организацией конкурсов красоты, общался с самыми красивыми женщинами мира.

«Знаете, я с трудом могу себе такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью. Хотя и они у нас, безусловно, самые лучшие в мире. Но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это».

«Люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе, они хуже, чем проститутки. У них нит никаких вообще моральных ограничений», — считает президент России.

11 января в СМИ появилось досье Трампа, которое подготовил агент британской разведки Кристофер Стил. Там и упоминался визит Трампа в Москву в 2013 году, во время которого бизнесмен якобы нанял проституток. Опубликовавший досье сайт Buzzfeed отмечал, что проверить подлинность предоставленной информации не удалось. В докладе утверждалось , что Трамп находится под колпаком российских спецслужб, у которых есть компромат на него. Позже выяснилось, что доклад оказался пранком .