Итальянец Антонио Таяни, представляющий фракцию Европейской народной партии, избран новым председателем Европейского парламента по итогам четвертого тура голосования. Об этом свидетельствует трансляция из зала заседания в Страсбурге, где проходит пленарная сессия Европарламента. Как сообщил прежний председатель Европарламента Мартин Шульц, за Таяни был подан 351 голос, тогда как его оппонент, итальянец Джанни Пителла из фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», получил лишь 282 голоса.



Антонио Таяни. Фото: Reuters

Шульц поздравил Таяни и пожелал ему «удачи в выполнении важных функций в Европарламенте». Заняв кресло председателя, Таяни заверил, что «будет председателем парламента, отражающим в своей деятельности интересы всех депутатов и всех фракций». Он сказал также, что посвящает свою победу «как жертвам землетрясения в Италии, находящимся сейчас в тяжелой ситуации, так и всем жертвам терроризма, а также страдающим людям, тем, кто оказался без жилья или работы».

Богатый опыт

63-летний Таяни ранее дважды занимал должность еврокомиссара, ведая в Европейской комиссии вопросами развития промышленности и транспорта.

В Италии он стал одним из основателей партии «Вперед, Италия» и был официальным представителем экс-премьера Сильвио Берлускони. В последнее время в ходе работы в Европейском парламенте Таяни подвергался жесткой критике за свои малоактивные действия во время «дизельного скандала», связанного с фальсификацией автомобильной компанией «Фольксваген» данных о содержании опасных веществ в выхлопных газах.

За эффективный ЕС

Таяни выступает за активизацию и повышение эффективности деятельности Европейского союза. «Европейская комиссия создает слишком много законов по мелким вопросам и в то же время явно недостаточно по крупным проблемам. В настоящее время перед ЕС стоят огромные вызовы: в сфере внешней политики, борьбы против терроризма, миграционного кризиса и кризиса в экономике. Следует набраться храбрости и проводить подлинно европейскую политику», — подчеркнул Таяни в недавнем интервью газете Le Figaro.

«В противном случае Евросоюз рискует оказаться в стороне и не у дел, тогда как США, Россия, Китай и Индия будут заключать важные договоры между собой», — подчеркнул политик.

При этом он высказал мнение, что «США являются для ЕС главным и давним партнером по диалогу, и такая ситуация никоим образом не изменится в результате прихода нового президента Дональда Трампа в Белый дом».

Затяжное голосование

Четыре тура голосования заняли в Европейском парламенте весь день. Это связано с тем, что оно осуществлялось не через электронную систему, а проводилось с помощью бюллетеней, причем в зале парламента были установлены всего четыре урны, к которым выстраивались длинные очереди. Подобная система голосования, как сообщили эксперты, применяется в Европарламенте в таких важных случаях специально: она делает тайным выбор депутата и позволяет ему таким образом пойти, при желании, против мнения собственной партийной фракции, не боясь санкций.

Тайный договор

В течение многих лет в Европарламенте существовала тайная договоренность между фракцией Европейской народной партии, самой многочисленной в настоящее время, и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (второй по значимости). Согласно этому соглашению, их представители делили по половине председательского пятилетнего срока.

В 2017 году прежний председатель Мартин Щульц сообщил, что освобождает председательское кресло, так как хочет вернуться в германскую политику — там ему прочат пост главы МИД. Однако договоренность двух крупнейших фракций, согласно которой на пост должен был «автоматически» заступить представитель правых, была нарушена в силу того, что социалисты и социал-демократы посчитали недопустимым, чтобы в настоящее время три крупнейших поста в Европе находились в руках правых — их представители уже возглавляют Европейский совет и Европейскую комиссию. Они выдвинули своего кандидата, надеясь на победу. Тем не менее этим планам социалистов и социал-демократов по усилению своих позиций не суждено было сбыться.