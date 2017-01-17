﻿ В Европарламенте избрали нового председателя. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Европарламенте избрали нового председателя

18.01.2017 00:05 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Итальянец Антонио Таяни, представляющий фракцию Европейской народной партии, избран новым председателем Европейского парламента по итогам четвертого тура голосования. Об этом свидетельствует трансляция из зала заседания в Страсбурге, где проходит пленарная сессия Европарламента. Как сообщил прежний председатель Европарламента Мартин Шульц, за Таяни был подан 351 голос, тогда как его оппонент, итальянец Джанни Пителла из фракции «Прогрессивный альянс социалистов и демократов», получил лишь 282 голоса.


Антонио Таяни. Фото: Reuters

Шульц поздравил Таяни и пожелал ему «удачи в выполнении важных функций в Европарламенте». Заняв кресло председателя, Таяни заверил, что «будет председателем парламента, отражающим в своей деятельности интересы всех депутатов и всех фракций». Он сказал также, что посвящает свою победу «как жертвам землетрясения в Италии, находящимся сейчас в тяжелой ситуации, так и всем жертвам терроризма, а также страдающим людям, тем, кто оказался без жилья или работы».

Богатый опыт

63-летний Таяни ранее дважды занимал должность еврокомиссара, ведая в Европейской комиссии вопросами развития промышленности и транспорта.

В Италии он стал одним из основателей партии «Вперед, Италия» и был официальным представителем экс-премьера Сильвио Берлускони. В последнее время в ходе работы в Европейском парламенте Таяни подвергался жесткой критике за свои малоактивные действия во время «дизельного скандала», связанного с фальсификацией автомобильной компанией «Фольксваген» данных о содержании опасных веществ в выхлопных газах.

За эффективный ЕС

Таяни выступает за активизацию и повышение эффективности деятельности Европейского союза. «Европейская комиссия создает слишком много законов по мелким вопросам и в то же время явно недостаточно по крупным проблемам. В настоящее время перед ЕС стоят огромные вызовы: в сфере внешней политики, борьбы против терроризма, миграционного кризиса и кризиса в экономике. Следует набраться храбрости и проводить подлинно европейскую политику», — подчеркнул Таяни в недавнем интервью газете Le Figaro.

«В противном случае Евросоюз рискует оказаться в стороне и не у дел, тогда как США, Россия, Китай и Индия будут заключать важные договоры между собой», — подчеркнул политик.

При этом он высказал мнение, что «США являются для ЕС главным и давним партнером по диалогу, и такая ситуация никоим образом не изменится в результате прихода нового президента Дональда Трампа в Белый дом».

Затяжное голосование

Четыре тура голосования заняли в Европейском парламенте весь день. Это связано с тем, что оно осуществлялось не через электронную систему, а проводилось с помощью бюллетеней, причем в зале парламента были установлены всего четыре урны, к которым выстраивались длинные очереди. Подобная система голосования, как сообщили эксперты, применяется в Европарламенте в таких важных случаях специально: она делает тайным выбор депутата и позволяет ему таким образом пойти, при желании, против мнения собственной партийной фракции, не боясь санкций.

Тайный договор

В течение многих лет в Европарламенте существовала тайная договоренность между фракцией Европейской народной партии, самой многочисленной в настоящее время, и Прогрессивным альянсом социалистов и демократов (второй по значимости). Согласно этому соглашению, их представители делили по половине председательского пятилетнего срока.

В 2017 году прежний председатель Мартин Щульц сообщил, что освобождает председательское кресло, так как хочет вернуться в германскую политику — там ему прочат пост главы МИД. Однако договоренность двух крупнейших фракций, согласно которой на пост должен был «автоматически» заступить представитель правых, была нарушена в силу того, что социалисты и социал-демократы посчитали недопустимым, чтобы в настоящее время три крупнейших поста в Европе находились в руках правых — их представители уже возглавляют Европейский совет и Европейскую комиссию. Они выдвинули своего кандидата, надеясь на победу. Тем не менее этим планам социалистов и социал-демократов по усилению своих позиций не суждено было сбыться.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Италии политик был одним из основателей партии "Вперед, Италия" и был официальным представителем Сильвио Берлускони.

Комментарии

 
Новости дня
Новости в мире
 
Президент Гамбии объявил в стране чрезвычайное положение за два дня до инаугурации нового лидера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика