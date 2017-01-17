Покидающий свой пост глава Пентагона Эштон Картер заявил, что США должны продолжать искать возможности для сотрудничества с Россией, несмотря на то, что таких вариантов сотрудничества становится все меньше «из-за поведения президента России Владимира Путина». Такое заявление Картер сделал в интервью Bloomberg.



Эштон Картер. Фото: Reuters

«Я вижу области, где мы можем сотрудничать, но их становится все меньше и меньше», — сказал Картер. «Это — та траектория, которую выбрала Россия», потому что «точки соприкосновения для совместной работы прогрессивно уменьшались за прошедшие 10 лет. И это — та действительность, в которой мы сейчас находимся», — сказал он.

Среди областей, где сотрудничество между двумя странами «все еще возможно», Картер назвал ограничения ядерных программ Северной Кореи и Ирана. Сотрудничества в борьбе с «Исламским государством» в Сирии «абсолютно не получилось», добавил он.

В начале января Картер заявлял, что увеличивающееся число попыток российского президента ослабить влияние США осложнили поиск сфер, в которых Москва и Вашингтон могут взаимодействовать.

Картер покинет пост министра обороны США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, которая намеченана эту пятницу, 20 января.