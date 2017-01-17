Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден выразили благодарность всем, кто выступал за помилование осужденной на 35 лет информатору WikiLeaks Челси Мэннинг.

«Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным», — цитирует слова Ассанжа портал WikiLeaks в Twitter.

Assange: «Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning’s clemency. Your courage & determination made the impossible possible.» — WikiLeaks (@wikileaks) 17 января 2017 г.

Сноуден, в свою очередь, также обратился с благодарностью к президенту США Бараку Обаме за смягчение приговора Мэннинг. «Пусть это будет сказано здесь искренне, с добрым сердцем: Спасибо, [Барак] Обама», — написал он в своем Twitter.

Let it be said here in earnest, with good heart: Thanks, Obama. https://t.co/IeumTasRNN — Edward Snowden (@Snowden) 17 января 2017 г.

Барак Обама смягчил наказание Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, 18 января. Она выйдет на свободу в мае 2017 года.

Как отмечал NBC, в декабре прошлого года более 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию, в которой призвали пересмотреть приговор Мэннинг.

Бывший аналитик разведки США в Ираке Брэдли Мэннинг был осужден на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов организации WikiLeaks. Позже в тюрьме он заявил о желании сменить пол. Весной 2015 года Мэннинга официально признали женщиной решением военного апелляционного суда.

Джулиан Ассанж в сентябре прошлого года заявил о готовности предстать перед судом в США, если президент помилует его информатора. «Если Обама предоставит Мэннингу помилование, Ассанж согласится в обмен на это оказаться в американской тюрьме — несмотря на всю явную незаконность [этого]», — говорилось в сообщении WikiLeaks в Twitter.