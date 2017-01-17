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Ассанж и Сноуден прокомментировали смягчение наказания Челси Мэннинг

18.01.2017 07:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден выразили благодарность всем, кто выступал за помилование осужденной на 35 лет информатору WikiLeaks Челси Мэннинг.

«Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным», — цитирует слова Ассанжа портал WikiLeaks в Twitter.

Сноуден, в свою очередь, также обратился с благодарностью к президенту США Бараку Обаме за смягчение приговора Мэннинг. «Пусть это будет сказано здесь искренне, с добрым сердцем: Спасибо, [Барак] Обама», — написал он в своем Twitter.

Барак Обама смягчил наказание Челси Мэннинг, ранее известной как Брэдли Мэннинг, 18 января. Она выйдет на свободу в мае 2017 года.

Как отмечал NBC, в декабре прошлого года более 100 тыс. человек подписали онлайн-петицию, в которой призвали пересмотреть приговор Мэннинг.

Бывший аналитик разведки США в Ираке Брэдли Мэннинг был осужден на 35 лет заключения за передачу дипломатических и военных документов организации WikiLeaks. Позже в тюрьме он заявил о желании сменить пол. Весной 2015 года Мэннинга официально признали женщиной решением военного апелляционного суда.

Джулиан Ассанж в сентябре прошлого года заявил о готовности предстать перед судом в США, если президент помилует его информатора. «Если Обама предоставит Мэннингу помилование, Ассанж согласится в обмен на это оказаться в американской тюрьме — несмотря на всю явную незаконность [этого]», — говорилось в сообщении WikiLeaks в Twitter.

 
 
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Джулиан Ассанж в сентябре прошлого года заявил о готовности предстать перед судом в США, если президент помилует его информатора.

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