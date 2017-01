Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж и бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден выразили благодарность всем, кто выступал за помилование осужденной на 35 лет информатору WikiLeaks Челси Мэннинг.

«Ваше мужество и решимость сделали невозможное возможным», — цитирует слова Ассанжа портал WikiLeaks в Twitter.

Assange: «Thank you to everyone who campaigned for Chelsea Manning’s clemency. Your courage & determination made the impossible possible.»

Сноуден, в свою очередь, также обратился с благодарностью к президенту США Бараку Обаме за смягчение приговора Мэннинг. «Пусть это будет сказано здесь искренне, с добрым сердцем: Спасибо, [Барак] Обама», — написал он в своем Twitter.