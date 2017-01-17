Власти Узбекистана не получали из Анкары официальных запросов о выяснении личности мужчины, задержанного в Турции по делу о нападении на ночной клуб Reina в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщили Узбекской службе Би-би-си представители официального Ташкента.



Фото: hurriyet.com.tr

По словам губернатора Стамбула Васипа Шахина, в ходе рейда полиции в одном из пригородов был арестован гражданин Узбекистана Абдулкадир Машарипов, прошедший подготовку в Афганистане.

Отпечатки пальцев Абдулкадира Машарипова совпадают с теми, которые были обнаружены на месте нападения, подозреваемый признал свою вину, добавил Шахин.

Жертвами нападения , ответственность за которое взяла на себя группировка «Исламское государство» , стали 39 человек. Среди погибших было много иностранцев. Десятки человек получили ранения.

Турецкая полиция может допрашивать подозреваемого до 30 дней без предъявления обвинений по закону о чрезвычайном положении, введенном после неудавшегося переворота в июле прошлого года.

Что известно о задержанном?

Турецкие власти назвали подозреваемого гражданином Узбекистана 1983 года рождения. Известно его имя — Абдулкадир Машарипов, а также то, как он выглядит, — в турецких СМИ появилась фотография задержанного в футболке со следами крови и синяками на лице.

Однако пока не предъявлены никакие документы, подтверждающие его личность, подчеркивают представители властей Узбекистана, с которыми беседовали журналисты Узбекской службы Би-би-си.

Ранее в Турции был задержан, а после допроса освобожден 28-летний гражданин Киргизии Яхья Машрапов . Изображение паспорта на его имя, выданного 21 октября 2016 года в Киргизии, было продемонстрировано в эфире турецкого государственного телеканала TRT World.

В глаза бросается схожесть фамилий этих двух мужчин, но неясно, было ли это просто совпадением или же турецкие силы безопасности на определенном этапе поисков уже знали имя подозреваемого.

По данным турецкой полиции, Абулкадир Машарипов нелегально въехал в Турцию в январе 2016 года со стороны Ирана. Он говорит на четырех иностранных языках — русском, китайском, арабском и турецком.

Губернатор Стамбула подчеркивает, что Машарипов хорошо образован и прошел «тщательную подготовку» в Афганистане и Пакистане, имеет связи с «Исламским государством» внутри Сирии.

Как сказал Би-би-си один из экспертов по безопасности, есть вероятность того, что арестованный мог быть завербован ИГ для совершения нападения.

Турецкая газета Hurriyet сообщает, что Машарипов был женат, у него было двое детей и что его супругу арестовали на прошлой неделе в Малтепе, одном из районов провинции Стамбул.

В заявлении для полиции жена Машарипова сказала, что он попрощался с ней и детьми и покинул их в ночь на 1 января, когда и было совершено нападение на ночной клуб, пишет Hurriyet.

Полуторогодовалую дочь Машариповых забрали турецкие власти. Их четырехлетний сын, как сообщил губернатор Стамбула, не был с подозреваемым в момент задержания.

Где он был задержан?

Полиция провела рейд в западном пригороде Стамбула Эсеньюрт. Вместе с Машариповым были арестованы еще четыре человека — выходец из Ирака и три женщины — из Сенегала, Египта и Сомали.

При аресте были обнаружены оружие, боеприпасы, два дрона и около 200 тысяч долларов наличными.

По данным турецкий властей, Машарипов часто менял места проживания как до нападения, так и после него. Все время, пока велся поиск напавшего на ночной клуб, он находился в Стамбуле.

Полиции стали известны пять адресов, где, предположительно, он мог находиться. Один из них оказался верным.

Соседи по пятиэтажному дому, в одну из квартир которого подозреваемый вселился за три дня до задержания, говорят, что он не попадался им на глаза.

Одна из соседей задержанного говорит, что в этой квартире ранее проживали несколько сирийцев, которые выехали оттуда прошлым летом.

Что известно о радикализации молодежи в странах Центральной Азии?

Сразу же после нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле как в самой Турции, так и в Британии в качестве подозреваемых назывались граждане ряда стран Центральной Азии, а также выходцы из китайской провинции Синьцзян.

Обсуждались возможные маршруты, по которым в Турцию могли попасть организаторы нападения, а также экономические и политические причины радикализации молодежи этого региона.

По разным оценкам, в рядах ИГ в настоящее время могут состоять до нескольких тысяч выходцев из постсоветских стран, в том числе около 4 тысяч из Центральной Азии.

Эксперты также напоминают, что одной из первых экстремистских организаций в этом регионе было заявившее о себе в 1990-х «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ).



Бывший командир ОМОН МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов, перешедший на сторону группировки «Исламское государство»

Жесткая политика в отношении религиозных экстремистов, проводимая бывшим президентом Исламом Каримовым, привела к тому, что ИДУ было вытеснено на территорию Афганистана, а позднее, после 11 сентября 2001 года, — в Пакистан.

По словам продюсера Узбекской службы Би-би-си Ибрата Сафо, есть сообщения о том, что сейчас ИДУ аффилировано с ИГ и вновь активно действует на территории северного Афганистана.

В мае 2015 года командир ОМОН МВД Таджикистана полковник Гулмурод Халимов , исчезнувший в конце апреля, сообщил о своем присоединении к боевикам джихадистской группировки «Исламское государство».

Об этом он заявил в видеообращении, которое было опубликовано в социальных сетях. На видео, предположительно сделанном в Сирии, Халимов рассказывает, что присоединился к джихадистам в знак протеста против политики властей, которые не разрешают совершать намаз (каноническую молитву) и носить исламскую одежду. Обращение полковника сделано на русском языке.

Ибрат Сафо из Узбекской службы Би-би-си напоминает, что об активной вербовке джихадистами на территории России молодых мигрантов из Центральной Азии говорил президент Владимир Путин.

Эксперты отмечают, что исламисты-вербовщики выбирают людей с небольшим жизненным опытом, оказавшихся в новых для себя и чуждых им условиях и обещают им значительное вознаграждение.