24 ноября 1971 года мужчина, представившийся Дэном Купером, объявил об угоне самолета «Боинг-727». Купер обменял заложников на 200 тысяч долларов, потребовал поднять самолет в воздух, а затем выпрыгнул из лайнера с парашютом над лесами штата Вашингтон. Кем был автор единственного в истории нераскрытого похищения самолета и что с ним стало, неизвестно до сих пор. Группа ученых-энтузиастов, внимательно исследовав галстук угонщика, смогла хотя бы предположить, где работал Купер.



Фоторобот Дэна Купера. Фото: FBI

Дело об угоне «Боинга» в 1971 году — одна из наиболее известных загадок, связанных с авиацией. События развивались так: мужчина, купивший билет на имя Дэна Купера, во время полета из Портленда в Сиэтл показал стюардессе чемодан с чем-то, похожим на взрывное устройство, и объявил об угоне лайнера. По приземлении в Сиэтле он отпустил всех пассажиров в обмен на 200 тысяч непомеченных долларов (хотя ФБР и сфотографировало каждую купюру) и несколько парашютов. Во время захвата мужчина вел себя вежливо и даже заплатил стюардессе за два бурбона, которые заказал во время полета.

Отпустив заложников, Купер потребовал направить самолет в Мексику с дозаправкой в Рино и дал максимально строгие инструкции: лететь с минимально возможной скоростью (около 200 км/ч) на высоте трех километров с выпущенным шасси и выдвинутым трапом в задней части лайнера. Когда самолет приземлился в Рино, Купера там уже не было. Полиция не смогла обнаружить никаких данных о его личности: отпечатки пальцев не совпали с данными никого из известных американской полиции преступников, а подробное исследование того небольшого количества вещей, что Купер оставил в самолете, ничего не дало.

С тех пор об угонщике самолета не было никаких сведений. В 1980-х в штате Вашингтон нашли 290 банкнот номиналом 20 долларов, которые, как установило расследование, были частью выплаченного Куперу выкупа. Точную судьбу этих банкнот установить не удалось, где все остальные деньги, до сих пор неизвестно. Расследование угона продолжалось с перерывами 40 с лишним лет, пока в феврале 2016-го ФБР окончательно его не закрыло ввиду невозможности установить все детали. Существует с десяток разных версий, кто же такой на самом деле Дэн Купер, и ни одну из них за отсутствием весомых доказательств нельзя считать не просто основной, но и хоть сколько-нибудь похожей на правду.

Перед тем как выпрыгнуть из самолета, Купер оставил на сиденье галстук. На нем обнаружили три образца ДНК, но не смогли установить, принадлежат ли они угонщику самолета. Именно на галстуке и сконцентрировалась группа ученых Citizen Sleuths, которая занимается независимым расследованием дела Купера с 2009 года. Галстуки обычно стирают куда реже, чем другие предметы одежды, и анализ мог много рассказать о личности человека, его носившего.



Галстук, оставленный Дэном Купером в салоне угнанного самолета. Фото: FBI

Первые результаты независимого исследования галстука угонщика появились еще в 2011 году: на предмете одежды тогда нашли следы титана, достаточно редкого в начале 1970-х годов металла. Вероятно, предположили исследователи, человек, известный как Дэн Купер, работал на предприятии, связанном с металлургией или химической промышленностью.

Существуют сомнения, что галстук принадлежал именно Куперу, но в Citizen Sleuths проанализировали все возможные доказательства и установили — владельцем был, судя по всему, именно угонщик. На Купере был черный галстук, похожий на тот, что нашли в салоне самолета; он лежал рядом с местом, где сидел угонщик; на галстуке были следы от спичек, а известно, что Купер курил сигареты. С учетом этих данных вероятность того, что какой-то другой пассажир оставил галстук, составляет , по данным исследователей, около двух процентов.

В январе 2017-го стали известны новые подробности независимого расследования. Как рассказал его руководитель Том Кайе, помимо титана, на галстуке нашли следы редкоземельных металлов церия и сульфида стронция, что существенно сужает круг поисков возможного места работы Купера. Кайе предполагает, что человек, носивший на работе галстук и сталкивавшийся с достаточно редкими для тех лет металлами, мог быть, к примеру, сотрудником компании Boeing, которая в 1970-е вела работу над сверхзвуковым пассажирским лайнером и активно применяла титан, церий и стронций. Рабочие галстуков не носят, а клерки не ходят на производство. Следовательно, Купер был либо инженером, либо менеджером.

На сайте Citizen Sleuths выложен список всех частиц, найденных на галстуке угонщика. По словам Кайе, возможно, кто-то из специалистов в области самолетостроения, работавших в 1970-е, в состоянии на основе исследования галстука понять, где именно мог работать его владелец.