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Савченко: Если Донбасс возвращать мирным путем, то Крым останется российским

18.01.2017 11:01 — Новости Мира | Tut.by  
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«Освободить» Донбасс, по мнению народного депутата Украины Надежды Савченко, можно двумя способами — военным или путем переговоров. Но в последнем случае это станет «сдачей Крыма», заявила Савченко в эфире телеканала «112 Украина».

Журналисты спросили, можно ли «освободить» Донбасс за пару месяцев, как раньше заявляла Савченко в интервью изданию «Эхо Москвы».

— Человек предполагает, а Бог располагает. Относительно того, что это будет сделано мирным путем, относительно того, что Россия не выдержит санкций, — то это обязательно будет сдачей Крыма. На какой-то определенный период, но, как всегда, это отложится в долгий ящик. Другого [выхода] нет. Когда я говорила, что это можно сделать — то действительно можно сделать [за пару месяцев]. Но не военным путем, а за столом переговоров.

— В обмен на Крым? — переспросил журналист.

— Нельзя сказать, что в обмен на Крым. Но если они теперь спорят, что будет невоенным путем, то оно так и будет. И как бы ни кричали и ни рвали на себе вышиванки с трибуны [народные депутаты], что «мы не сдадим». Мы не должны отказаться [от Крыма]. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым — это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать очередным Приднестровьем еще и Донбасс — они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу.

Савченко добавила, что есть еще один путь, но военный.

Видео: 112.ua

На днях замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории ненасильственным путем уже осенью 2017 года в случае сохранения санкций. По его мнению, из-за экономического кризиса Россия прекратит финансирование группировок на Донбассе. И максимум освобождение Донбасса может затянуться до середины 2018 года.

 
 
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Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала журналистам, можно ли "освободить" Донбасс за пару месяцев.

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