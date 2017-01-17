В США госпитализирован бывший президент Джордж Буш-старший. Об этом сообщает американский телеканал KHOU 11 News со ссылкой на заявление представителя экс-главы США Джина Беккера.



Джордж Буш-старший. Фото: Reuters

По словам Беккера, Буш находится в стабильном состоянии. Точные причины его госпитализации не сообщаются. В настоящий момент бывший президент помещен в методистский госпиталь при Техасском медицинском центре. Как утверждают его представители, политик может быть выписан в течение нескольких дней.

Летом 2015 года Джордж Буш-старший был госпитализирован с переломом шейного позвонка. В 2012 году врачи диагностировали у политика тяжелый бронхит. Экс-президент, которому исполнилось 92 года, страдает болезнью Паркинсона и передвигается в инвалидном кресле.

На настоящее время Джордж Буш-старший является самым пожилым из ныне живущих бывших глав США. Он был 41-м президентом США, руководившим страной с 1989 года по 1993 год. Его сын, Джордж Буш-младший стал 43-м президентом страны в 2001 году. Оба Буша являются представителями Республиканской партии.