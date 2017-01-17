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В центральной Италии произошло мощное землетрясение

18.01.2017 13:45 — Новости Мира | Tut.by  
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В центральной Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3, пишет Corriere della Sera.


Последствия землетрясения в Италии 30 октября 2016 года. Фото: Reuters

Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.

Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Очаг землетрясения залегал всего в 9 км от города Аматриче, который был разрушен землетрясением 24 августа.

Сильный подземный толчок ощущался в исторической части Рима, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента на месте событий.

В метро Рима проходит эвакуация, передает Next Quotidiano.

Также сообщается, что в некоторых районах Рима учеников выводят из здания школ.

За минувший год в Италии произошло несколько сильных землетрясений.

Мощнейшее из них — в центральной части страны (на стыке областей Умбрия, Лацио и Марке) в ночь на 24 августа, число жертв составило 297 человек.

26 октября в центральной итальянской области Марке произошло два землетрясения магнитудой 5,4 и 5,9. Толчки явственно ощущались и в центре Рима. В ряде населенных пунктов были повреждены и разрушены здания.

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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло 30 октября. Подземный толчок и отдельные афтершоки отчетливо почувствовали как в Риме, так и во многих других регионах по всей стране. Сообщалось о разрушениях в 200 населенных пунктах в области Умбрия, Марке. Значительно пострадавший от землетрясения 24 августа город Аматриче практически сравнялся с землей.

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Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.

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