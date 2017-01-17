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В центральной Италии произошло мощное землетрясение
18.01.2017 13:45 — Новости Мира | Tut.by
В центральной Италии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,3, пишет Corriere della Sera.
Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.
Землетрясение ощущалось также в регионах Лацио и Марке. Подземные толчки почувствовали и жители Рима.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
Очаг землетрясения залегал всего в 9 км от города Аматриче, который был разрушен землетрясением 24 августа.
Сильный подземный толчок ощущался в исторической части Рима, сообщает
В метро Рима проходит эвакуация, передает
Также сообщается, что в некоторых районах Рима учеников выводят из здания школ.
За минувший год в Италии произошло несколько сильных землетрясений.
Мощнейшее из них — в центральной части страны (на стыке областей Умбрия, Лацио и Марке) в ночь на 24 августа, число жертв составило 297 человек.
26 октября в центральной итальянской области Марке произошло
Землетрясение магнитудой 6,5
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Эпицентр находился в коммуне Монтереале региона Абруццо на глубине 9,2 км.
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