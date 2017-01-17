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Трамп попросил отказавшихся прийти на его инаугурацию вернуть билеты
18.01.2017 17:01 — Новости Мира | Tut.by
Избранный президент США Дональд Трамп обратился к приглашенным, отказавшимся присутствовать на церемонии его инаугурации, с просьбой вернуть билеты. С этим призывом он выступил в программе Fox & Friends, анонс которой доступен на сайте Fox News.
«Если люди не придут, это нормально. Но пусть вернут билеты, они нужны нам», — заявил политик.
По данным
Ранее, 17 января, в Вашингтоне в знак протеста против избрания и инаугурации республиканца Дональда Трампа мужчина попытался поджечь себя. С ожогами он доставлен в больницу.
В то же время The Washington Times сообщила, что по меньшей мере в 20 американских городах появились объявления с предложением за деньги поучаствовать в протестах по поводу вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа.
Так, компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как «крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс», готова платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятиях — 50 долларов в час. Кроме того, манифестантам, занятым полный рабочий день, предлагают медицинскую страховку.
13 января сообщалось, что тысячи американцев пообещали
Церемония инаугурации должна состояться 20 января.
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13 января сообщалось, что тысячи американцев пообещали заблокировать церемонию вступления в должность Дональда Трампа.
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