Воздушно-космические силы России и ВВС Турции проводят первую совместную воздушную операцию против группировки «Исламское государство» в пригородах населенного пункта Эль-Баб провинции Алеппо. Об этом сообщил журналистам начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Рудской.



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«К воздушной операции, согласованной с сирийской стороной, привлекаются девять ударных самолетов ВКС России, в том числе четыре Су-24м, четыре Су-25 и один бомбардировщик Су-34, а также восемь самолетов ВВС Турции: 4 F-16 и 4 F-4. Всего поражается 36 объектов», — сказал он.

По его словам, все объекты, по которым наносятся авиаудары, были заранее согласованы по линии Генеральных штабов и командования авиационных группировок двух стран. «В течение двух последних суток велась доразведка целей с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки», — уточнил Рудской.

«Оценка первых результатов нанесения ударов по террористам ИГИЛ показала высокую эффективность совместных действий российской и турецкой авиационных группировок», — отметил он.

Восстановление мирной жизни

Российская военная полиция помогла воссоздать силы обеспечения правопорядка в освобожденном от террористов сирийском Алеппо, заявил Рудской.

«При содействии офицеров российской военной полиции в освобожденных от террористов районах Алеппо воссозданы органы охраны правопорядка, налажена их работа по обеспечению безопасности населения», — сказал он.

Помимо того, сообщил Рудской, специалистами Международного противоминного центра Вооруженных сил России в Алеппо разминировано более 200 социально значимых объектов, 3210 зданий на территории более двух тысяч гектаров, 709 километров дорог, обезврежено 26 тысяч 395 взрывоопасных предметов. «Это позволило вернуться в свои дома в восточных кварталах города более десяти тысячам жителей», — отметил генерал.

Кроме того, врачами госпиталя Минобороны России оказана медицинская помощь более чем пяти тысячам человек, в том числе 1847 детям, рассказал он.

Центром примирения враждующих сторон также продолжается раздача жителям освобожденных районов Алеппо горячего питания и предметов первой необходимости.

«Российские офицеры продолжают работу, направленную на восстановление мирной жизни и в других районах Сирии», — заключил Рудской.

Штурм в Дейр эз-Зоре

Боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск в районе города Дейр эз-Зор.

«Сложная обстановка складывается в районе города Дейр эз-Зор, который уже около трех лет осажден террористами ИГИЛ. Используя подавляющее численное превосходство, боевики ведут непрекращающийся штурм позиций сирийских войск. В случае взятия города его жителей ждет настоящий геноцид. Население Дейр эз-Зора может быть полностью истреблено», — сказал Рудской.

Меньше нарушений режима перемирия

Минобороны РФ отмечает тенденцию к сокращению количества нарушений режима перемирия за сутки.

«Прослеживается тенденция к сокращению количества нарушений за сутки. Это создает благоприятные условия для проведения 23 января в Астане переговоров с оппозицией по мирному урегулированию сирийского кризиса», — сказал Рудской.

По его словам, в адрес российского Центра примирения поступают обращения от представителей различных формирований оппозиции, желающих участвовать в переговорах в Астане.

«В свою очередь, Минобороны России поддерживает расширение количества участников со стороны оппозиции. Однако в переговорном процессе должны участвовать те ее представители, которые обладают реальным влиянием среди вооруженных отрядов на «земле», — добавил генерал.

В конце прошлого года, 30 декабря, на всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения боевых действий. К соглашению присоединились правительственные войска и группировки вооруженной оппозиции, насчитывающие более 60 тыс. человек. Гарантами перемирия выступают Россия и Турция.