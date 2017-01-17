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Семь лет Челси Мэннинг. Как информатор WikiLeaks отбывала наказание за слив секретных данных
18.01.2017 19:40 — Новости Мира | Tut.by
За три дня до ухода из Белого дома президент США Барак Обама сделал то, о чем его просили очень давно —
Челси Мэннинг всего 29 лет, семь из которых она провела в тюрьме.
Брэдли Мэннинг, позднее объявивший о смене пола, поступил на службу в вооруженные силы США в 2009 году. Он работал аналитиком разведданных в Ираке и имел доступ к секретным документам об операциях Пентагона. Уже во время службы Мэннинг пожаловался командованию на расстройство гендерной идентичности: он рассчитывал, что армия, возможно, отвлечет его от мыслей о смене пола, но этого не произошло.
Узнав, что действия американских военных в Ираке далеки от безупречных, Мэннинг решил кому-то об этом рассказать, и сперва предложил свои услуги газетам, но его не приняли всерьез. Тогда Брэдли связался с командой WikiLeaks (в тот момент — не слишком известный проект, публикующий засекреченную информацию) и начал передавать наиболее важные документы. Мэннинг скачал около 500 тысяч документов о войнах в Ираке и Афганистане в первые дни января 2010-го — и затем, приехав домой в Мэриленд в отпуск, отправил их в WikiLeaks.
Первые публикации документов, переданных Мэннинг, начались в феврале 2010-го, а в апреле WikiLeaks показала знаменитую запись вертолетного обстрела в Багдаде в 2007-м — она оказалась в распоряжении проекта Джулиана Ассанжа благодаря Мэннинг. На записи видно, что под обстрел попали журналисты Reuters, камеры которых военные приняли за оружие; публикация вновь подняла вопрос о целесообразности войны в Ираке и правомерности действий американских военных. Позднее WikiLeaks опубликовали полное досье о войне в Ираке (а потом и в Афганистане), составленное из документов с грифом «секретно», которые передал Брэдли Мэннинг.
Его задержали 27 мая 2010 года и поместили под стражу. Мэннинга выдал хакер Эдриан Ламо, с которым он подружился в мае 2010-го — и которому признался в передаче секретных сведений WikiLeaks. Ламо, у которого есть судимость за киберпреступления, по собственным словам, прекрасно понимал, что грозит Мэннинг в случае, если он расскажет о нем властям — но все равно сделал это. Брэдли Мэннинг в первое время держали в небольшой одиночной камере.
В 2013-м его приговорили к 35 годам тюрьмы; по некоторым пунктам обвинения Мэннинг мог получить и высшую меру наказания, смертную казнь, однако прокуроры не стали на этом настаивать. Находясь в заключении, Мэннинг объявил о смене имени с Брэдли на Челси — и стал называть себя женщиной, а также требовать права на гормональную терапию и операцию по смене пола. До сих пор Челси Мэннинг находится в мужской тюрьме, хотя не считает себя мужчиной.
Еще в 2010 году Мэннинг помещали под особое наблюдение в связи с возможными попытками самоубийства. В 2016-м Челси дважды пыталась покончить с собой. В начале января 2017-го в The New York Times вышла подробная
Мэннинг написала обращение к президенту США Бараку Обаме с просьбой сократить тюремный срок — до того, как он покинет Белый дом. В заявлении Челси писала: «Я не прошу отменить мой приговор. Я понимаю, что многие последствия моего осуждения останутся со мной навсегда. Я просто прошу дать мне первый в жизни шанс пожить за пределами тюрьмы жизнью того человека, которым я была рождена быть».
Белый дом решил радикально сократить срок Челси Мэннинг 17 января 2017-го, за три дня до инаугурации Дональда Трампа. Это решение не может быть отменено следующим президентом США. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017-го, через семь лет после ареста и за 28 лет до истечения приговора.
В Белом доме
12 января в твиттере WikiLeaks было
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Как Челси Мэннинг оказалась в тюрьме, что там пережила - и почему наконец выйдет на свободу.
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