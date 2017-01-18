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В Турции задержали организатора выставки, на которой убили посла России
19.01.2017 05:55 — Новости Мира | Tut.by
Турецкая полиция задержала в Анкаре организатора выставки, на которой был убит российский посол Андрей Карлов, передает
Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к нападению.
Ранее сообщалось, что в Анкаре шесть человек из числа задержанных по подозрению в причастности к покушению на российского посла в Турции Андрея Карлова доставлены в суд. Ожидается, что задержанные будут допрошены сотрудниками прокуратуры.
Карлов
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Отмечается, что его проверяют на предмет связи с убийцей Карлова, который за несколько дней до покушения заходил в выставочный центр, чтобы подготовиться к...
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