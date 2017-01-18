Председатель КНР Си Цзиньпин во время своего выступления в ООН в Женеве заявил, что Китай будет стремиться построить «новую модель» отношений с США и «стратегическое партнерство» с Россией, передает Reuters.



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«Мы будем всеми силами пытаться построить новую модель отношений с США, а также всестороннее стратегическое партнерство с Россией, партнерство ради мира, роста, реформ между различными цивилизациями Европы», — сказал он. Кроме того, добавил он, Китай будет стремиться и к «единству и кооперации» со странами БРИКС.

«Мы всегда ставим права и интересы человека выше всего остального», — отметил он, добавив, что Китай «никогда не будет стремиться к экспансии или гегемонии». «Большие страны должны относиться к странам поменьше как к равным вместо того, чтобы вести себя как гегемон, диктующий свою волю другим», — добавил Си Цзиньпин.

Как отмечает Reuters, председатель КНР, выступая в ООН, ставил себе целью «подчеркнуть интерес Китая в том, чтобы играть сотрудническую роль в международных делах».