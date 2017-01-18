|
Обама: В интересах США иметь конструктивные отношения с Россией
19.01.2017 00:33 — Новости Мира | Tut.by
На последней пресс-конференции в качестве президента Барак Обама заочно поспорил с Дональдом Трампом о возможности снятия санкций с России в обмен на ядерное разоружение, политике в отношении Израиля и роли СМИ.
Разногласия по России
Последняя пресс-конференция Барака Обамы на посту президента США в Белом доме продолжалась чуть менее часа. Уже второй вопрос, заданный представителем президентского пула, касался отношений США и России и отношения Обамы к предложению Дональда Трампа. Избранный президент США на этой неделе заявил, что санкции в отношении России могут быть сняты, если Москва пойдет на сокращение ядерного потенциала.
«Я думаю, что в интересах Америки и России, чтобы у нас были конструктивные отношения. Это была моя стратегия. В начале моего срока я делал все, что мог, чтобы Россия была частью международного сообщества», — напомнил Обама о политике «перезагрузки», проводимой его администрацией, когда президентом России был Дмитрий Медведев. Ответственность за последовавший провал в отношениях лежит на России, следует из слов уходящего американского президента. По мнению Обамы, после того как в 2012 году Владимир Путин вернулся на пост президента, он ужесточил антиамериканскую риторику, изменил подход к международным делам и начал придерживаться позиции, что все, что ни делает Америка — это плохо для России, и этому надо противостоять. «Возвращение к духу соперничества времен холодной войны сделали отношения более сложными», — отметил Обама. Они еще более осложнились, после того как Крым стал российским, отметил он.
Обама напомнил, что санкции были введены из-за нарушения Россией независимости и суверенитета Украины, а не из-за проблем в ядерной сфере. «Не надо путать причины, по которым были введены санкции, с широким набором других тем», — призвал Обама. Он также напомнил, что предлагал Владимиру Путину сокращать ядерные арсеналы, но российская сторона не готова была вести переговоры на эту тему.
Разногласия по Израилю и СМИ
Большую часть вступительного слова Обама посвятил роли СМИ. «Вы должны быть скептиками и задавать жесткие вопросы. Вы должны быть критически настроены к тому, кто обладает властью <…> Ваше пребывание в этом здании (Белом доме) делает это место лучше и заставляет нас работать», — обратился он к журналистам.
Избранный президент Трамп ранее объявил о намерении перенести место проведения пресс-конференций из Белого дома в соседнее здание. На своей пресс-конференции он не дал задать вопрос корреспонденту CNN, так как накануне на сайте телеканала была опубликована информация о якобы имеющемся у России
В блоке вопросов, касающихся внешней политики, Обаму также попросили рассказать о его отношении к тому, в каком состоянии он оставляет палестино-израильское урегулирование. Президент заявил, что сложившийся статус-кво опасен для Израиля, плох для Палестины и представляет угрозу американской национальной безопасности. По мнению 44-го президента США, сторонам и их партнерам нужно стремиться к урегулировании конфликта на основе принципа двух государств.
Если не будет создано два государства (израильское и палестинское), в опасности окажется демократическая система Израиля, так как это будет означать продолжение оккупации, а часть жителей такого единого государства окажутся гражданами второго класса, считает Обама. Одним из последних решений администрации Обамы стала поддержка резолюции Совета безопасности ООН,
Наследие Обамы и его будущая роль
Уходящий президент заверил журналистов, что 20 января с женой Мишель будет присутствовать на инаугурации Трампа. Тему бойкота инаугурации многими демократами он комментировать не стал. После, на этот год, в планах Обамы посвятить себя писательскому труду, «немного помолчать и не говорить так много», провести время с дочерьми и женой. «Я не говорил, что я куда-то буду избираться в ближайшее время», — заявил он. Ранее Обама говорил о том, что по истечении полномочий не намерен покидать Вашингтон. Он также сказал, что, будучи американским гражданином, оставляет за собой право высказываться по важным для него вопросам. К таковым он причислил: дискриминацию, препятствия для голосования, институциональные попытки заставить замолчать прессу и несогласных с правительством, попытки нарушить права американских детей, родившихся в семье иммигрантов. «Это заставит меня говорить, но это не значит, что я буду куда-то избираться», — уточнил уходящий президент.
О своих достижения на посту президента Обама рассказал на прошлой неделе в прощальной речи. На пресс-конференции он добавил, что вряд ли в будущем может быть изменена его политика в отношении расширения прав сексуальных меньшинств. Он также объяснил свое решение о сокращении тюремного срока для информатора WikiLeaks
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уходящий президент США добавил, что у сторон остаются возможности для дальнейшего сокращения ядерных арсеналов.
|
Архив (Новости Мира)
Комментарии