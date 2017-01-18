На последней пресс-конференции в качестве президента Барак Обама заочно поспорил с Дональдом Трампом о возможности снятия санкций с России в обмен на ядерное разоружение, политике в отношении Израиля и роли СМИ.



Барак Обама. Фото: Reuters

Разногласия по России

Последняя пресс-конференция Барака Обамы на посту президента США в Белом доме продолжалась чуть менее часа. Уже второй вопрос, заданный представителем президентского пула, касался отношений США и России и отношения Обамы к предложению Дональда Трампа. Избранный президент США на этой неделе заявил, что санкции в отношении России могут быть сняты, если Москва пойдет на сокращение ядерного потенциала.

«Я думаю, что в интересах Америки и России, чтобы у нас были конструктивные отношения. Это была моя стратегия. В начале моего срока я делал все, что мог, чтобы Россия была частью международного сообщества», — напомнил Обама о политике «перезагрузки», проводимой его администрацией, когда президентом России был Дмитрий Медведев. Ответственность за последовавший провал в отношениях лежит на России, следует из слов уходящего американского президента. По мнению Обамы, после того как в 2012 году Владимир Путин вернулся на пост президента, он ужесточил антиамериканскую риторику, изменил подход к международным делам и начал придерживаться позиции, что все, что ни делает Америка — это плохо для России, и этому надо противостоять. «Возвращение к духу соперничества времен холодной войны сделали отношения более сложными», — отметил Обама. Они еще более осложнились, после того как Крым стал российским, отметил он.

Обама напомнил, что санкции были введены из-за нарушения Россией независимости и суверенитета Украины, а не из-за проблем в ядерной сфере. «Не надо путать причины, по которым были введены санкции, с широким набором других тем», — призвал Обама. Он также напомнил, что предлагал Владимиру Путину сокращать ядерные арсеналы, но российская сторона не готова была вести переговоры на эту тему.

Разногласия по Израилю и СМИ

Большую часть вступительного слова Обама посвятил роли СМИ. «Вы должны быть скептиками и задавать жесткие вопросы. Вы должны быть критически настроены к тому, кто обладает властью <…> Ваше пребывание в этом здании (Белом доме) делает это место лучше и заставляет нас работать», — обратился он к журналистам.

Избранный президент Трамп ранее объявил о намерении перенести место проведения пресс-конференций из Белого дома в соседнее здание. На своей пресс-конференции он не дал задать вопрос корреспонденту CNN, так как накануне на сайте телеканала была опубликована информация о якобы имеющемся у России компромате на будущего президента. Не раз критически в адрес прессы Трамп высказывался и в ходе кампании. Это вынудило главного редактора журнала Columbia Journalism Review Кайла Поупа от имени американской прессы выступить с открытым письмом с критикой в адрес Трампа.

В блоке вопросов, касающихся внешней политики, Обаму также попросили рассказать о его отношении к тому, в каком состоянии он оставляет палестино-израильское урегулирование. Президент заявил, что сложившийся статус-кво опасен для Израиля, плох для Палестины и представляет угрозу американской национальной безопасности. По мнению 44-го президента США, сторонам и их партнерам нужно стремиться к урегулировании конфликта на основе принципа двух государств.

Если не будет создано два государства (израильское и палестинское), в опасности окажется демократическая система Израиля, так как это будет означать продолжение оккупации, а часть жителей такого единого государства окажутся гражданами второго класса, считает Обама. Одним из последних решений администрации Обамы стала поддержка резолюции Совета безопасности ООН, запретившей строительство Израилем поселений на спорных территориях, что вызвало гневную реакцию израильского руководства. Трамп критиковал это решение Обамы, он также обещал перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Наследие Обамы и его будущая роль

Уходящий президент заверил журналистов, что 20 января с женой Мишель будет присутствовать на инаугурации Трампа. Тему бойкота инаугурации многими демократами он комментировать не стал. После, на этот год, в планах Обамы посвятить себя писательскому труду, «немного помолчать и не говорить так много», провести время с дочерьми и женой. «Я не говорил, что я куда-то буду избираться в ближайшее время», — заявил он. Ранее Обама говорил о том, что по истечении полномочий не намерен покидать Вашингтон. Он также сказал, что, будучи американским гражданином, оставляет за собой право высказываться по важным для него вопросам. К таковым он причислил: дискриминацию, препятствия для голосования, институциональные попытки заставить замолчать прессу и несогласных с правительством, попытки нарушить права американских детей, родившихся в семье иммигрантов. «Это заставит меня говорить, но это не значит, что я буду куда-то избираться», — уточнил уходящий президент.

О своих достижения на посту президента Обама рассказал на прошлой неделе в прощальной речи. На пресс-конференции он добавил, что вряд ли в будущем может быть изменена его политика в отношении расширения прав сексуальных меньшинств. Он также объяснил свое решение о сокращении тюремного срока для информатора WikiLeaks Челси Мэннинг , отметив, что она уже отсидела достаточно большой срок.