В Сеуле суд отказался арестовать вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого прокуратура подозревает в даче взятки, растрате и даче ложных показаний. Об этом сообщает агентство « Ренхап ».



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Как в суде аргументировали отказ арестовать руководителя компании, не сообщается.

Ордер на арест вице-президента и фактического главы компании Ли Чжэ Ёна был выдан 16 января . Прокуратура полагает, что он заплатил подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь в обмен на покровительство. Компания и сам Ли Чжэ Ён настаивают, что они стали жертвами вымогательства.

В Южной Корее осенью 2016 года начался политический кризис в связи с расследованиям в отношении Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Местные СМИ утверждали, что Чхве, по сути, контролировала деятельность президента и использовала их связь для обогащения. Парламент начал процедуру импичмента , президент была лишена полномочий.