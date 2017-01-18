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В Южной Корее суд отказался арестовать руководителя Samsung за дачу взяток подруге президента

19.01.2017 06:40 — Новости Мира | Tut.by  
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В Сеуле суд отказался арестовать вице-президента компании Samsung Ли Чжэ Ёна, которого прокуратура подозревает в даче взятки, растрате и даче ложных показаний. Об этом сообщает агентство «Ренхап».


Фото: Reuters / Ahn Young-joon / Pool

Как в суде аргументировали отказ арестовать руководителя компании, не сообщается.

Ордер на арест вице-президента и фактического главы компании Ли Чжэ Ёна был выдан 16 января. Прокуратура полагает, что он заплатил подруге президента Южной Кореи Чхве Сун Силь в обмен на покровительство. Компания и сам Ли Чжэ Ён настаивают, что они стали жертвами вымогательства.

В Южной Корее осенью 2016 года начался политический кризис в связи с расследованиям в отношении Чхве Сун Силь, подруги президента Пак Кын Хе. Местные СМИ утверждали, что Чхве, по сути, контролировала деятельность президента и использовала их связь для обогащения. Парламент начал процедуру импичмента, президент была лишена полномочий.

 
 
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Как в суде аргументировали отказ арестовать руководителя компании, не сообщается.

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