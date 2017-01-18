За восемь лет под управлением Барака Обамы США принимали участие в четырех масштабных военных кампаниях на территориях других стран. Военные операции США во время президентства Обамы — в обзоре РБК.



Фото: www.theatlantic.com

Инаугурация Барака Обамы в качестве президента США состоял​ась 20 февраля 2009 года. В это время военные силы США принимали участие в двух затяжных военных конфликтах — в Ираке и в Афганистане.

Кроме того, за время его президентства США в составе международных коалиций принимали участие в интервенции в Ливию в 2011 году, а с 2014 года — также в военной операции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии и Ирака. В отличие от Ирака и Афганистана, в Ливии и Сирии США не использовали своих военнослужащих для проведения наземных операций, ограничившись поддержкой союзников силами ВВС и ВМФ США.

Военная кампания США в Афганистане

Октябрь 2001-го — декабрь 2014-го, операция «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom) — Афганистан.

Январь 2015-го — настоящее время: операция «Страж свободы» (Operation Freedom’s Sentinel).

Через три дня после теракта 11 сентября 2001 года конгресс США принял закон, разрешающий применение военных сил США против террористов, причастных к нападению на Америку.​ Уже в октябре США официально начали военную операцию в Афганистане совместно с британскими войсками. Авиаудары были нанесены по Кабулу, Кандагару (дом муллы Омара), а также по городу Джалал-Абад. К военной коалиции, ведущей боевые действия на территории Афганистана и Пакистана, присоединились также Германия, Франция, Канада, Австралия, Испания и другие страны.

После своего прихода в Белый дом, в декабре 2009 года, Обама заявил, что отправит в Афганистан еще 30 тыс. американских военных, чтобы окончательно разрушить «прибежище» «Аль-Каиды», закрепить успех международной коалиции и помешать талибам свергнуть местное правительство. С этого момента присутствие армии США на территории Афганистана росло вплоть до 2011 года.



Фото: www.theatlantic.com

На этот же период приходится ряд военных успехов армии США, таких как ​военная операция «Удар мечом» (также известная как «Ханджар») в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также уничтожение лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в мае 2011-го на территории Пакистана.

«Самое трудное решение я принял в начале работы на посту президента, когда приказал отправить еще 30 тыс. военнослужащих в Афганистан, будучи тем, кто желал положить конец обширному присутствию (американских) военных в других странах». Барак Обама, президент США (8 января 2017 года)

После 2011 года число американских военнослужащих на территории Афганистана неуклонно сокращалось. В конце 2014 года министр обороны Чак Хейгл заявил о начале новой операции США на территории Афганистана под названием «Страж свободы». Он пояснил, что фаза активных боевых действий давно завершена, а новая миссия США в Афганистане заключается в работе с союзниками и партнерами и проведении контртеррористических операций против остатков «Аль-Каиды».

Число задействованных в операции военнослужащих США​​

Согласно информации Центра данных личного состава Минобороны США, на конец 2008 года в Афганистане находились 95,7 тыс. военнослужащих США. Во время первого срока Обамы численность американских военных постоянно росла, достигнув к 2011 году максимального значения в 185,1 тыс. человек. Однако уже в следующем году их число сократилось до 85,7 тыс. человек и с тех пор постоянно уменьшалось.​ К концу 2016 года, по данным Пентагона, ​в Афганистане осталось всего 14,2 тыс. американских военных.

Потери

Согласно данным системы оценки потерь Пентагона, с 2001 по 2014 год в боевых действиях в Афганистане погибли 1843 американских военнослужащих, получили ранения 20 092 человека. Еще 31 человек погиб с момента начала операции «Страж свободы» в январе 2015 года. Минобороны США не публикует информацию о том, сколько человек погибло по годам.

Бюджет

По данным Исследовательской службы конгресса, расходы США на операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане с 2008 по 2014 год оцениваются в $ 686 млрд. Эта сумма включает в себя расходы не только непосредственно Пентагона, но и других ведомств и агентств.

​Военная кампания США в Ираке

Март 2003-го — сентябрь 2010-го, операция «Иракская свобода» (Operation Iraqi Freedom).

Сентябрь 2010-го — декабрь 2011-го, операция «Новый рассвет» (Operation New Dawn).

США в составе международной коалиции приступили к активным боевым действиям в Ираке в 2003 году. Поводом для вторжения в страну послужили сообщения американских спецслужб, что в Ираке обнаружены свидетельства разработок оружия массового поражения.



Американские солдаты 116-го пехотного полка на территории авиабазы близ Насирии. 15 августа 2010 года. Фото: Reuters

Вскоре после своего вступления в должность президента США Барак Обама пообещал, что американская военная миссия в Ираке будет завершена к 31 августа 2010 года, после чего США начнут передачу страны под контроль иракской армии.

«Я был против войны в Ираке именно в силу убеждения в том, что нам необходимо проявлять сдержанность в использовании военной силы и непременно учитывать долгосрочные последствия наших действий. Мы ведем войну уже восемь лет, неся огромные человеческие потери и расходуя ресурсы». Барак Обама, президент США (1 декабря 2009 года)

Операция военных сил США в Ираке получила новое название в сентябре 2010 года — «Новый рассвет». Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что смена названия означает окончание фазы активных боевых действий и изменение роли присутствующих в стране американских сил, которые отныне должны выступать в роли консультантов и тренеров для иракских военных.

Число задействованных в операции военнослужащих США

Согласно информации Центра данных личного состава Минобороны США, к моменту прихода Обамы в Белый дом в Ираке находились 324,4 тыс. военнослужащих США. К концу операции «Иракская свобода» их число составляло уже 133,3 тыс. человек.

За год операции «Новый рассвет» более 100 тыс. военнослужащих США покинули Ирак. К декабрю 2011 года число американских военных в Ираке сократилось до 22,2 тыс. человек, а к концу 2016 года в стране остались немногим более 6 тыс. американцев, большая часть которых приходится на гражданских специалистов и офицеров запаса.

Потери

По данным системы оценки потерь Пентагона, ​с 2003 по 2012 год в Ираке погибли 4485 человек, получили ранения 31 953 человека. Еще 73 человека погибли уже после начала операции «Новый рассвет». Минобороны США не публикует информацию о том, сколько человек погибло по годам.

Бюджет

По данным Исследовательской службы конгресса, проведение операций «Иракская свобода» и «Новый рассвет» обошлось США в $ 815 млрд.

Участие США в военной интервенции в Ливию

19−31 марта 2011 года, операция «Одиссея. Рассвет» (Operation Odyssey. Dawn).

Март 2011-го — октябрь 2011-го, операция «Объединенный защитник» (Operation Unified Protector) в составе НАТО.

19 марта 2011 года международная коалиция, в которую входили США, другие члены НАТО, а также страны Ближнего Востока, начала кампанию по военному вмешательству в гражданскую войну в Ливии. Она была санкционирована Советом Безопасности ООН (резолюция 1973).

Американская часть операции носила название «Одиссея. Рассвет» и продлилась всего 11 дней, с 19 по 31 марта 2011 года. С конца марта американские ВМС присоединились к военной операции НАТО «Объединенный защитник».



Один из трех бомбардировщиков B-2 из состава 509 бомбардировочного авиакрыла возвращается на авиабазу ВВС США Уайтмен в Миссури. Каждый из бомбардировщиков сбросил 45 управляемых бомб, каждая из которых весила более 900 килограмм, на аэродром Гардабия неподалеку от Сирта в Ливии. 21 марта 2011 года. Фото: Reuters

В докладе, подготовленном Исследовательской службой конгресса США в марте 2011 года, отмечается, что в операции «Одиссея. Рассвет» были задействованы стратегические бомбардировщики B-2, истребители-бомбардировщики F-15E, штурмовики A-10 и AC-130, самолеты подавления ПВО F-16CJ, противолодочные патрульные самолеты P-3 и самолеты радиоэлектронного подавления EP-3, а также самолеты-заправщики и военно-транспортные самолеты.

Вылеты осуществлялись с авиабаз США (штаты Миссури, Пенсильвания, Вашингтон), Германии (Spangdahlem, Ramstein), Великобритании (RAF Lakenheath, RAF Mildenhall), Италии (Sigonella). В операции также приняли участие два эсминца (USS Barry и USS Stout), три подводные лодки (USS Providence, USS Scranton и USS Florida), два десантных корабля (USS Ponce и USS Kearsarge со штурмовиками AV-8B, конвертопланами MV-22 и вертолетами CH-53 на борту), флагман USS Mount Whitney и корабли поддержки.

«Нам удалось остановить наступление войск Каддафи на Бенгази и создать необходимые условия, чтобы обезопасить ряд населенных пунктов от нападений правительственных сил. Для начала новой жизни Ливии требуются три вещи: выполнение резолюции Совбеза ООН, обеспечение гуманитарной помощью недавно освобожденных городов и общие усилия в планировании будущего страны». Барак Обама, президент США (29 марта 2011 года)

После перехода командования операцией в Ливии к НАТО она получила название «Объединенный защитник», а вооруженные силы США поддерживали эмбарго на поставки оружия, обеспечивали бесполетную зону над страной и оказывали помощь союзникам по коалиции. По данным Исследовательской службы конгресса США от 29 сентября 2011 года, большая часть сил США была направлена не на удары по наземным целям в Ливии, а на заправку самолетов, разведку, наблюдение и рекогносцировку, радиоэлектронную борьбу и подавление средств ПВО. Эти операции выполнялись четырьмя пилотируемыми самолетами. Другие пилотируемые самолеты также оставались на дежурстве, но для их участия в операции требовалось одобрение министра обороны США. Кроме того, США предоставили в распоряжение альянса боевые беспилотники, которые нанесли более 100 ударов по наземным целям.

Число задействованных в операции военнослужащих США​​

В отличие от войн в Ираке и Афганистане, в Ливии США не использовали своих военных для наземных операций на территории страны, а официальных данных по числу военнослужащих, задействованных в операциях ВМФ и ВВС США в Ливии, Пентагон не публикует.

​Потери

Официальных данных Минобороны США о числе американских военных, погибших в Ливии, нет. В Ливии был потерян самолет F-15E, однако два члена экипажа сумели катапультироваться.

Бюджет

Согласно докладу Исследовательской службы конгресса, стоимость первых десяти дней операции (19−28 марта 2011 года) составила $ 550 млн (без учета стоимости потерянного самолета).

Кампания США против ИГИЛ в Сирии и Ираке

Август 2014-го — настоящее время, операция «Непоколебимая решимость» (Operation Inherent Resolve).

Свое официальное название операция США против ИГИЛ в Сирии и Ираке получила только в октябре 2014 года, спустя два месяца с того момента, как авиация нанесла первые удары по силам ИГИЛ на территории Ирака.



Американские солдаты на военной базе к северу от Мосула, Ирак. 4 января 2017 года. Фото: Reuters

США наносят авиаудары по объектам ИГИЛ в составе международной коалиции, куда входят также Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Дания, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.

По данным на 11 января 2017 года, США совместно с партнерами по коалиции нанесли более 17 370 авиаударов в Ираке и Сирии. Более 13,5 тыс. из этих ударов были совершены американскими самолетами. Большинство ударов — более 10 тыс. — были нанесены по территории Ирака.

«США продолжат усиливать давление на Сирию и сделают все возможное для международной изоляции Башара Асада. Мы намерены поддержать сирийский народ». Барак Обама, президент США (23 сентября 2014 года)

Число задействованных в операции военнослужащих США

По данным Минобороны США, на конец 2013 года в Ираке находились 1778 военнослужащих США (включая гражданских специалистов). На конец 2014 года их число увеличилось в 2,6 раза, а к концу 2016 года достигло 6272 человек.

Потери

По данным системы оценки потерь Пентагона, с момента начала операции «Непоколебимая решимость» в боевых действиях погибли восемь американских военнослужащих, еще 24 погибли по другим причинам, которые Минобороны не называет.

Бюджет

Министерство обороны США с 8 августа 2014 года по 15 декабря 2016 года потратило на операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии $ 10,72 млрд. Средние ежедневные траты на операцию по состоянию на 15 декабря 2016 года составляли $ 12,5 млн ​

Наследство 44-го главнокомандующего США

В целом Обаме с 2008 по 2016 год удалось серьезно сократить присутствие американских военных на территориях других стран. В 2008 году число американских солдат и гражданских специалистов на службе Пентагона за рубежом превышало 1,2 млн человек, а в 2016 году составило 277,2 тыс. человек.



Инфографика РБК

В общей сложности США на конец 2015 года располагали 587 зарубежными военными базами и другими сооружениями военного назначения (склады, казармы и т.п.).

Больше всего американских объектов военной инфраструктуры находится в Германии, Японии и Южной Корее, причем Минобороны США не раскрывает назначение многих сооружений.

В Германии размещен операционный центр НАТО, большая часть сил альянса также дислоцирована на территории этой страны. По данным отчета ведомства о структуре военных баз на сентябрь 2014 года, в Германии находится 177 военных объектов США, 50 из них — это тренировочные полигоны, аэропорты и казармы.

Кроме того, в Германии, а также в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции размещено ядерное оружие, которое находится под контролем американских военных, без права допуска на режимные объекты военных принимающей стороны.

В Японии размещено 116 военных объектов США. Функционирование американских военных баз на территории этой страны регулируется Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подписанным еще в 1960 году. В обмен на возможность создавать базы на территории Японии и размещать на них любое количество вооружений США обязались сохранять «мир и стабильность» в АТР и обеспечить безопасность самой Японии от внешних угроз.



Инфографика РБК

На территории Южной Кореи размещены 82 военных объекта США. Американские военные базы размещены в этой стране в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным в 1953 году.