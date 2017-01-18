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Обама и мир: в каких войнах участвовали США при уходящем президенте
19.01.2017 08:28 — Новости Мира | Tut.by
За восемь лет под управлением Барака Обамы США принимали участие в четырех масштабных военных кампаниях на территориях других стран. Военные операции США во время президентства Обамы — в обзоре РБК.
Инаугурация Барака Обамы в качестве президента США состоялась 20 февраля 2009 года. В это время военные силы США принимали участие в двух затяжных военных конфликтах — в Ираке и в Афганистане.
Кроме того, за время его президентства США в составе международных коалиций принимали участие в интервенции в Ливию в 2011 году, а с 2014 года — также в военной операции против ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) на территории Сирии и Ирака. В отличие от Ирака и Афганистана, в Ливии и Сирии США не использовали своих военнослужащих для проведения наземных операций, ограничившись поддержкой союзников силами ВВС и ВМФ США.
Военная кампания США в Афганистане
Через три дня после теракта 11 сентября 2001 года конгресс США принял закон, разрешающий применение военных сил США против террористов, причастных к нападению на Америку. Уже в октябре США официально начали военную операцию в Афганистане совместно с британскими войсками. Авиаудары были нанесены по Кабулу, Кандагару (дом муллы Омара), а также по городу Джалал-Абад. К военной коалиции, ведущей боевые действия на территории Афганистана и Пакистана, присоединились также Германия, Франция, Канада, Австралия, Испания и другие страны.
После своего прихода в Белый дом, в декабре 2009 года, Обама заявил, что отправит в Афганистан еще 30 тыс. американских военных, чтобы окончательно разрушить «прибежище» «Аль-Каиды», закрепить успех международной коалиции и помешать талибам свергнуть местное правительство. С этого момента присутствие армии США на территории Афганистана росло вплоть до 2011 года.
На этот же период приходится ряд военных успехов армии США, таких как военная операция «Удар мечом» (также известная как «Ханджар») в провинции Гильменд на юге Афганистана, а также уничтожение лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена в мае 2011-го на территории Пакистана.
После 2011 года число американских военнослужащих на территории Афганистана неуклонно сокращалось. В конце 2014 года министр обороны Чак Хейгл заявил о начале новой операции США на территории Афганистана под названием «Страж свободы». Он пояснил, что фаза активных боевых действий давно завершена, а новая миссия США в Афганистане заключается в работе с союзниками и партнерами и проведении контртеррористических операций против остатков «Аль-Каиды».
Число задействованных в операции военнослужащих США
Согласно информации Центра данных личного состава Минобороны США, на конец 2008 года в Афганистане находились 95,7 тыс. военнослужащих США. Во время первого срока Обамы численность американских военных постоянно росла, достигнув к 2011 году максимального значения в 185,1 тыс. человек. Однако уже в следующем году их число сократилось до 85,7 тыс. человек и с тех пор постоянно уменьшалось. К концу 2016 года, по данным Пентагона, в Афганистане осталось всего 14,2 тыс. американских военных.
Потери
Согласно данным системы оценки потерь Пентагона, с 2001 по 2014 год в боевых действиях в Афганистане погибли 1843 американских военнослужащих, получили ранения 20 092 человека. Еще 31 человек погиб с момента начала операции «Страж свободы» в январе 2015 года. Минобороны США не публикует информацию о том, сколько человек погибло по годам.
Бюджет
По данным Исследовательской службы конгресса, расходы США на операцию «Несокрушимая свобода» в Афганистане с 2008 по 2014 год оцениваются в $ 686 млрд. Эта сумма включает в себя расходы не только непосредственно Пентагона, но и других ведомств и агентств.
Военная кампания США в Ираке
США в составе международной коалиции приступили к активным боевым действиям в Ираке в 2003 году. Поводом для вторжения в страну послужили сообщения американских спецслужб, что в Ираке обнаружены свидетельства разработок оружия массового поражения.
Вскоре после своего вступления в должность президента США Барак Обама пообещал, что американская военная миссия в Ираке будет завершена к 31 августа 2010 года, после чего США начнут передачу страны под контроль иракской армии.
Операция военных сил США в Ираке получила новое название в сентябре 2010 года — «Новый рассвет». Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что смена названия означает окончание фазы активных боевых действий и изменение роли присутствующих в стране американских сил, которые отныне должны выступать в роли консультантов и тренеров для иракских военных.
Число задействованных в операции военнослужащих США
Согласно информации Центра данных личного состава Минобороны США, к моменту прихода Обамы в Белый дом в Ираке находились 324,4 тыс. военнослужащих США. К концу операции «Иракская свобода» их число составляло уже 133,3 тыс. человек.
За год операции «Новый рассвет» более 100 тыс. военнослужащих США покинули Ирак. К декабрю 2011 года число американских военных в Ираке сократилось до 22,2 тыс. человек, а к концу 2016 года в стране остались немногим более 6 тыс. американцев, большая часть которых приходится на гражданских специалистов и офицеров запаса.
Потери
По данным системы оценки потерь Пентагона, с 2003 по 2012 год в Ираке погибли 4485 человек, получили ранения 31 953 человека. Еще 73 человека погибли уже после начала операции «Новый рассвет». Минобороны США не публикует информацию о том, сколько человек погибло по годам.
Бюджет
По данным Исследовательской службы конгресса, проведение операций «Иракская свобода» и «Новый рассвет» обошлось США в $ 815 млрд.
Участие США в военной интервенции в Ливию
19 марта 2011 года международная коалиция, в которую входили США, другие члены НАТО, а также страны Ближнего Востока, начала кампанию по военному вмешательству в гражданскую войну в Ливии. Она была санкционирована Советом Безопасности ООН (резолюция 1973).
Американская часть операции носила название «Одиссея. Рассвет» и продлилась всего 11 дней, с 19 по 31 марта 2011 года. С конца марта американские ВМС присоединились к военной операции НАТО «Объединенный защитник».
В докладе, подготовленном Исследовательской службой конгресса США в марте 2011 года, отмечается, что в операции «Одиссея. Рассвет» были задействованы стратегические бомбардировщики B-2, истребители-бомбардировщики F-15E, штурмовики A-10 и AC-130, самолеты подавления ПВО F-16CJ, противолодочные патрульные самолеты P-3 и самолеты радиоэлектронного подавления EP-3, а также самолеты-заправщики и военно-транспортные самолеты.
Вылеты осуществлялись с авиабаз США (штаты Миссури, Пенсильвания, Вашингтон), Германии (Spangdahlem, Ramstein), Великобритании (RAF Lakenheath, RAF Mildenhall), Италии (Sigonella). В операции также приняли участие два эсминца (USS Barry и USS Stout), три подводные лодки (USS Providence, USS Scranton и USS Florida), два десантных корабля (USS Ponce и USS Kearsarge со штурмовиками AV-8B, конвертопланами MV-22 и вертолетами CH-53 на борту), флагман USS Mount Whitney и корабли поддержки.
После перехода командования операцией в Ливии к НАТО она получила название «Объединенный защитник», а вооруженные силы США поддерживали эмбарго на поставки оружия, обеспечивали бесполетную зону над страной и оказывали помощь союзникам по коалиции. По данным Исследовательской службы конгресса США от 29 сентября 2011 года, большая часть сил США была направлена не на удары по наземным целям в Ливии, а на заправку самолетов, разведку, наблюдение и рекогносцировку, радиоэлектронную борьбу и подавление средств ПВО. Эти операции выполнялись четырьмя пилотируемыми самолетами. Другие пилотируемые самолеты также оставались на дежурстве, но для их участия в операции требовалось одобрение министра обороны США. Кроме того, США предоставили в распоряжение альянса боевые беспилотники, которые нанесли более 100 ударов по наземным целям.
Число задействованных в операции военнослужащих США
В отличие от войн в Ираке и Афганистане, в Ливии США не использовали своих военных для наземных операций на территории страны, а официальных данных по числу военнослужащих, задействованных в операциях ВМФ и ВВС США в Ливии, Пентагон не публикует.
Потери
Официальных данных Минобороны США о числе американских военных, погибших в Ливии, нет. В Ливии был потерян самолет F-15E, однако два члена экипажа сумели катапультироваться.
Бюджет
Согласно докладу Исследовательской службы конгресса, стоимость первых десяти дней операции (19−28 марта 2011 года) составила $ 550 млн (без учета стоимости потерянного самолета).
Кампания США против ИГИЛ в Сирии и Ираке
Свое официальное название операция США против ИГИЛ в Сирии и Ираке получила только в октябре 2014 года, спустя два месяца с того момента, как авиация нанесла первые удары по силам ИГИЛ на территории Ирака.
США наносят авиаудары по объектам ИГИЛ в составе международной коалиции, куда входят также Великобритания, Канада, Австралия, Франция, Дания, Саудовская Аравия, ОАЭ и другие.
По данным на 11 января 2017 года, США совместно с партнерами по коалиции нанесли более 17 370 авиаударов в Ираке и Сирии. Более 13,5 тыс. из этих ударов были совершены американскими самолетами. Большинство ударов — более 10 тыс. — были нанесены по территории Ирака.
Число задействованных в операции военнослужащих США
По данным Минобороны США, на конец 2013 года в Ираке находились 1778 военнослужащих США (включая гражданских специалистов). На конец 2014 года их число увеличилось в 2,6 раза, а к концу 2016 года достигло 6272 человек.
Потери
По данным системы оценки потерь Пентагона, с момента начала операции «Непоколебимая решимость» в боевых действиях погибли восемь американских военнослужащих, еще 24 погибли по другим причинам, которые Минобороны не называет.
Бюджет
Министерство обороны США с 8 августа 2014 года по 15 декабря 2016 года потратило на операцию «Непоколебимая решимость» в Ираке и Сирии $ 10,72 млрд. Средние ежедневные траты на операцию по состоянию на 15 декабря 2016 года составляли $ 12,5 млн
Наследство 44-го главнокомандующего США
В целом Обаме с 2008 по 2016 год удалось серьезно сократить присутствие американских военных на территориях других стран. В 2008 году число американских солдат и гражданских специалистов на службе Пентагона за рубежом превышало 1,2 млн человек, а в 2016 году составило 277,2 тыс. человек.
В общей сложности США на конец 2015 года располагали 587 зарубежными военными базами и другими сооружениями военного назначения (склады, казармы и т.п.).
Больше всего американских объектов военной инфраструктуры находится в Германии, Японии и Южной Корее, причем Минобороны США не раскрывает назначение многих сооружений.
В Германии размещен операционный центр НАТО, большая часть сил альянса также дислоцирована на территории этой страны. По данным отчета ведомства о структуре военных баз на сентябрь 2014 года, в Германии находится 177 военных объектов США, 50 из них — это тренировочные полигоны, аэропорты и казармы.
Кроме того, в Германии, а также в Бельгии, Италии, Нидерландах и Турции размещено ядерное оружие, которое находится под контролем американских военных, без права допуска на режимные объекты военных принимающей стороны.
В Японии размещено 116 военных объектов США. Функционирование американских военных баз на территории этой страны регулируется Договором о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, подписанным еще в 1960 году. В обмен на возможность создавать базы на территории Японии и размещать на них любое количество вооружений США обязались сохранять «мир и стабильность» в АТР и обеспечить безопасность самой Японии от внешних угроз.
На территории Южной Кореи размещены 82 военных объекта США. Американские военные базы размещены в этой стране в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным в 1953 году.
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За восемь лет под управлением Барака Обамы США принимали участие в четырех масштабных военных кампаниях на территориях других стран.
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