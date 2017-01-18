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"Исламское государство" за год потеряло четверть территории
19.01.2017 10:27 — Новости Мира | Tut.by
Экстремистская группировка «Исламское государство» в 2016 году утратила контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке, сообщает британская аналитическая компания IHS Markit.
По данным экспертов, в течение года джихадисты оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.
То есть в 2016 году боевики «Исламского государства» утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее — 14%, отмечается в докладе.
«ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки», — говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.
Тот факт, что боевики «Исламского государства» в декабре прошлого года снова
По словам Стрэка, правительственная армия Ирака демонстрирует «устойчивый прогресс» в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление джихадистов.
«Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине [текущего] года», — отмечает Стрэк.
Как отмечается в экспертном докладе, самым сложным этапом в борьбе против ИГ станет восстановление контроля над сирийским
«Ракка представляет собой центр ИГ, и они вряд ли покинут ее без боя», — отмечает Колумб Стрэк.
Аналитики IHS Markit также подчеркивают, что среди боевиков «Исламского государства» усиливаются разногласия между приверженцами более традиционной исламской доктрины и последователями более радикальных течений в исламе.
По мнению экспертов, это может повысить число перебежчиков из ИГ и даже привести к расколу внутри группировки.
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"ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - говорит старший аналитик IHS Markit...
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