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"Исламское государство" за год потеряло четверть территории

19.01.2017 10:27 — Новости Мира | Tut.by  
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Экстремистская группировка «Исламское государство» в 2016 году утратила контроль примерно над четвертой частью ранее захваченных территорий в Сирии и Ираке, сообщает британская аналитическая компания IHS Markit.


Фото: Reuters

По данным экспертов, в течение года джихадисты оставили почти 18 тыс. квадратных километров, и сейчас площадь контролируемой ими территории составляет 60,4 тыс. квадратных километров.

То есть в 2016 году боевики «Исламского государства» утратили 23% ранее захваченных территорий, а годом ранее — 14%, отмечается в докладе.

«ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки», — говорит старший аналитик IHS Markit Колумб Стрэк.

Тот факт, что боевики «Исламского государства» в декабре прошлого года снова заняли Пальмиру, он объясняет тем, что «силы Асада и их союзники были в это время заняты Алеппо».

По словам Стрэка, правительственная армия Ирака демонстрирует «устойчивый прогресс» в освобождении восточных районов Мосула, несмотря на ожесточенное сопротивление джихадистов.

«Мы рассчитываем, что иракская правительственная армия займет Мосул в первой половине [текущего] года», — отмечает Стрэк.


Как отмечается в экспертном докладе, самым сложным этапом в борьбе против ИГ станет восстановление контроля над сирийским городом Ракка, который считается главным оплотом джихадистов.

«Ракка представляет собой центр ИГ, и они вряд ли покинут ее без боя», — отмечает Колумб Стрэк.

Аналитики IHS Markit также подчеркивают, что среди боевиков «Исламского государства» усиливаются разногласия между приверженцами более традиционной исламской доктрины и последователями более радикальных течений в исламе.

По мнению экспертов, это может повысить число перебежчиков из ИГ и даже привести к расколу внутри группировки.

 
 
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"ИГ понесла беспрецедентные территориальные потери в 2016 году. Это касается и районов, игравших ключевую роль в планах группировки", - говорит старший аналитик IHS Markit...

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