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В погребенном под лавиной итальянском отеле погибли 30 человек

19.01.2017 11:07 — Новости Мира | Tut.by  
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В отеле «Риджопиано» в провинции Пескара итальянского региона Абруццо, на который 18 января сошла снежная лавина, обнаружено около 30 тел погибших. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщалось ранее, сход лавины был спровоцирован серией подземных толчков в среду вечером. «Помогите, мы умираем от холода» — такое сообщение удалось отправить постояльцам гостиницы.

Три мощных подземных толчка магнитудой от 5,3 до 5,5 произошли в среду утром на границе областей Лацио, Марке и Абруццо. Во многих районах центральной Италии мощный снежный покров в настоящее время достигает одного-двух метров. На расчистку снега брошены дополнительные силы, привлечены военные. Около 150 тысяч человек остаются без электричества.

(Будет дополнено.)

 
 
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"Помогите, мы умираем от холода" - такое сообщение удалось отправить постояльцам гостиницы.

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